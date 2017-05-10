На время учений Запад-2017 ПРО США может защитить страны Балтии 1 10.05.2017, 16:17

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Фото: tvn24.pl

В Пентагоне заявили о возможном размещении батареи ЗРК в Балтийском регионе на период учений армии РФ.

Дестабилизирующее регион усиление российской армии у границ стран Балтии может получить ответ НАТО в виде размещения в регионе системы ПРО Patriot на период проведения военных учений Запад-2017. Об этом на правах анонимности заявили в Пентагоне, пишет «Голос Америки».

Как отмечает источник, союзники США "испытывают тревогу" по поводу предстоящих в сентябре совместных военных учений РФ и Беларуси, в которых могут принять участие до 100 тысяч военнослужащих, и которые могут включать отработку обращения с ядерным оружием. В ходе учений российские войска окажутся у границ Польши, Литвы и Латвии.

Кроме того, Россия разместила ракетные комплексы Искандер в Калининградской области

Отвечая на вопрос о развертывании российских ракет, глава Пентагона Джеймс Мэттис во время поездки в Литву сказал: "Любое наращивание военной мощи такого рода является просто дестабилизирующим". При этом он отметил, что США исключают какую-либо прямую реакцию на российские военные учения или потенциальное развертывание ракет.

При этом представители Пентагона на условиях анонимности заявили о возможном размещении ракетной батареи Patriot в Балтийском регионе под руководством США, которые будут сфокусированы на противовоздушной обороне. Чиновники подчеркнули, что в случае размещения комплексы будут вывезены после завершения учений.

Напрямую комментировать возможное развертывание Patriot Мэттис отказался. "Мы привезем те системы, которые сочтем необходимыми", - сказал он.

При этом президент Литвы Даля Грибаускайте, стоявшая рядом с Мэттисом, заявила: "Нам нужны все необходимые средства обороны и сдерживания, и этот вопрос мы решим вместе".