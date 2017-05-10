Среди победителей полуфинала «Евровидения» прошла жеребьевка выступлений в финале 10.05.2017, 16:22

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Вчера в Киеве отгремел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2017.

Из 18 стран, которые выступали в первом полуфинале, определились 10 финалистов.

Среди победителей первого полуфинала провели жеребьевку, чтобы определить в какой половине финала выступит каждый из них.

Об этом стало известно из видеотрансляции пресс-конференции участников.

В первой половине финала выступят: Молдова, Азербайджан, Польша и Армения.Во второй части большого финала увидим выступления: Греции, Швеции, Австралии, Кипра и Бельгии.

Общая жеребьевка, которая определит порядковые номера выступлений конкурсантов, состоится уже после второго полуфинала.

Еще десять участников финала определится уже завтра, 11 мая, во время второго полуфинала.

Автоматически в финал попадают 5 представителей стран-основательниц Евровидения и Украина на правах победительницы прошлогоднего песенного конкурса.