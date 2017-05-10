Белоруска о родах в Америке: Через несколько часов я уже сидела с друзьями в кафе, а дочка спала 5 10.05.2017, 16:39

Родившая двоих детей в США Виктория рассказала, почему там женщины сразу рассылают всем фото новорожденных и не боятся ехать на море.

Две наши прославленные спортсменки - Дарья Домрачева и Виктория Азаренко - стали мамами в прошлом году. Одна в октябре, вторая в декабре. Но если Вика выложила в Инстаграм свои фотографии с ребенком уже через несколько дней после родов, то Дарья не спешит делиться своей радостью со всем миром - до сих пор в кадре мы видели только ножки малышки. «Вика пожила в Штатах - у нее уже и менталитет американский, - обсуждают белорусы. - Это у нас традиция не показывать ребенка чужим людям, пока ему три месяца не исполнится, чтоб не сглазили. А там новорожденного видят все, кто хочет», пишет kp.by.

О том, можно ли придерживаться таких традиций, рожая в США, рассказала наша землячка - врач и мама двоих детей Виктория Бирюкова. Она уже 10 лет живет с мужем в Штатах, где родила обоих детей.

- Когда я родила первого ребенка, в эту же родовую комнату сразу же зашли человек 10 друзей. Дочку только успели помыть, перевязать, а здесь уже толпа народа, - рассказывает Вика.- Я сначала подумала, что их пустили по блату или муж попросил, а оказалось, это в порядке вещей (в первый же день навестить маму и малыша приходят, как правило, родные и близкие друзья).

Более того, в тот же вечер после родов я сидела с нашими друзьями в «Макдональдсе» (здесь они есть даже в больницах), пока дочка спала. Правда, за свою поспешность потом поплатилась сильной головной болью. Дело в том, что мне, как и большинству рожениц, делали эпидуральную анестезию (это когда обезболивающие препараты вводятся в эпидуральное пространство позвоночника через катетер. - Прим.), после которой и роды менее болезненные. А головная боль - одно из возможных осложнений этой анестезии, и основной мерой профилактики считается соблюдение строжайшего постельного режима. Я не особо поняла, когда меня об этом предупреждали врачи, потому что мой английский был несколько ограничен. Зато через неделю, когда боль прошла, мы уже были с дочкой на море.

- А фотографии новорожденных сразу выкладывать в интернет у американских рожениц принято?

- Да. Буквально на днях жена моего коллеги родила ребенка. Она сразу же сделала его фотографии и разослала всем на работе - мол, прошу поприветствовать нашего сына. Но я считаю, что это индивидуально - насколько ты хочешь делиться своим счастьем и эмоциями. Если человек открытый, он делится фотографиями не потому, что хочет похвастаться, а потому, что у него все должно быть на виду. А если закрытый - он и будет сидеть тихонечко. В конце концов, есть инстинкт, который управляет человеком в критических ситуациях (а рождение ребенка - как раз такая ситуация).

Например, когда у нас родился второй ребенок, он начал капризничать на второй день, и мы не сразу поняли, что это из-за обезвоживания. Но в эти дни мы никого не хотели видеть, и в наш дом были вхожи только несколько самых близких друзей.

- Вика, а ты со своим жизненным и профессиональным опытом (в Беларуси Виктория закончила медицинский университет и сейчас работает эндокринологом в США) как считаешь: правильно показывать ребенка чужим людям, когда он только появился на свет?

- С медицинской точки зрения, если ребенок родился здоровый, без всяких проблем, то ничего предосудительного я не вижу. Как правильно? Даже не знаю… Я сама, с нашим менталитетом, может, и не хотела, чтобы ко мне приходили сразу, но здесь так принято.

- Это принято не только здесь. На Кубе, где я жила в молодости, в Пуэрто-Рико, Доминикане, Перу - везде все так же, - вступает в разговор мама Вики Лариса Олеговна. - Палата открыта, приходи кто хочет, сиди с ребенком или с больным, дежурь у постели. Есть комната для посетителей с кроватью. Когда свои могут помочь - это и медсестрам лучше, и самому больному.

- Здесь еще теплее, чем у нас, - добавляет Вика. - Нет столько вирусных заболеваний, а люди более ответственно относятся к своему здоровью. Чуть заболели - побегут лечиться и не пойдут никогда в жизни к ребенку.

- Ну и сами роженицы не настолько измученные - ведь большинство рожает с обезболиванием…

- Да. И мне еще очень помогло, что на родах присутствовал муж. Здесь это тоже принято. И мужчину не поймут, если он не пойдет поддерживать жену при родах. Все семейные мужчины, которых я здесь знаю, были рядом с женами, когда они рожали. Фотография, где молодой отец обрезает пуповину новорожденного, - это классическое украшение американского семейного альбома.

- Партнерские роды, гости в палате у новорожденного - это действительно другая жизнь. Но ведь и из нашего менталитета что-то должно остаться?

- Здесь выписывают из роддома через два дня, максимум через три. Декретный отпуск (если это можно так назвать) - шесть недель. Потом можно взять еще до трех месяцев за свой счет. А дальше - детский сад или нянечка. Мы отказались от обоих вариантов, и дети наши росли с бабушками, которые приезжали по очереди. Как же без бабушек? Иначе я и представить себе не могла.

«Ребенку надо немножко адаптироваться, как и его маме»

- Первые три месяца - самый тяжелый период в плане адаптации новорожденного, - считает Татьяна Смирнова, врач-гинеколог с большим опытом работы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ. - Только поэтому нежелательно посещение большого количества людей. У всех разная флора, могут быть инфекции. Ребенку надо немножко адаптироваться. Как и его маме. Ведь матка после родов - это раневая поверхность, которая заживает только через два месяца, и она в это время очень восприимчива к инфекциям.

- Почему же в Америке ко всему этому относятся проще? Может, потому что женщины во время родов меньше страдают благодаря спинальной анестезии, которую у них применяют сплошь и рядом?

- Там немного другая психология жизни и другой уклад. Эпидуральная анестезия, кстати, доступна и в наших роддомах. И время пребывания в роддоме женщины с ребенком после родов у нас сейчас сокращено до 3 - 4 дней, если нет никакой патологии. Будет она приглашать друзей в гости сразу же и выкладывать фотографии ребенка в соцсетях в интернете или воздержится какое-то время - это уже, по большому счету, ее сугубо личное дело.