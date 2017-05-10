На проспекте Независимости маршрутка влетела в авто дорожников: пострадали пять человек 3 10.05.2017, 17:16

Фото: МЧС

Серьезная авария произошла 10 мая, около 15.30, на столичном проспекте Независимости.

Об этом tut.by сообщили читатели. Информацию подтвердили в МЧС.

По словам очевидцев, водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter ехал по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении центра и в районе дома № 156 совершил столкновение с автомобилем дорожников.

Фото: МЧС

— На место происшествия выезжали спасатели, но, к счастью, помощь в деблокировке не потребовалась, — рассказали в МГУ МЧС.

В результате ДТП, предварительно, пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Фото: МЧС

Движение в районе аварии серьезно затруднено. Рекомендуется участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.