The Sunday Times представило рейтинг самых богатых людей планеты 2 10.05.2017, 17:22

Семья Уолтон

Фото: Reuters

Над созданием рейтинга работали свыше 1000 экспертов.

Эксперты изучали состояние бизнесменов, владеющих крупными компаниями, а также интернет-предпринимателей и членов королевских семей.

Как передает Business Insider (перевод – nv.ua) , всего в список вошли 100 человек, чье состояние исчисляется миллионами и миллиардами долларов.

На первом месте разместилась семья Уолтон, которая владеет сетью гипермаркетов Walmart. На их счету более 130 млрд долларов. На втором месте разместились Чарльз и Дэвид Кох, владельцы компании Koch Industries. На их счету - 102 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Билл Гейтс у которого насчитали 91,9 млрд долларов.

Топ-10 самых богатых людей планеты

1. Семья Уолтон (Walmart)- $130 млрд

2. Чарльз и Дэвид Кох (Koch Industries) - $102 млрд

3. Билл Гейтс (Microsoft) - $91,9 млрд

4. Амансио Ортега (Inditex) - $82,42 млрд

5. Джефф Безос (Amazon) - $80,22 млрд

6. Уоррен Баффетт (Buffett & Gates Go Back to School) - $79,96 млрд

7. Джон и Жаклин Марс (кондитерская компания Mars) - $63,6 млрд

8. Марк Цукерберг (Facebook) - $61,92 млрд

9. Карлос Слим ( America Movil)- $59,71 млрд

10. Ларри Эллисон (Oracle) - $52,7 млрд