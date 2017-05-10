Александр Хацкевич: В федерации так и не поняли, что для них важнее – деньги, очки или уровень игры 4 10.05.2017, 17:37

Александр Хацкевич

Фото: EPA

Бывший главный тренер сборной Беларуси рассказал об уходе из команды.

Александр Хацкевич дал интервью в котором рассказал о сложных взаимоотношениях с спортивными функционерами и уходе из сборной Беларуси, пишет «Трибуна».

— Александр Николаевич, мотивировка вашей отставки с поста главного тренера сборной Беларуси выглядела очень по-советски — не выполнил план по набору очков. А как объяснили причины увольнения вам?

— Идет судебное разбирательство, поэтому я бы не хотел раскрывать все детали. Могу сказать, что перед нами была поставлена более-менее реальная задача — занять третье место в группе. Учли, что в компании с Францией и Голландией замахнуться на большее будет сложно.

Я говорил, что мы можем резко стартовать, но в итоге финишировать на пятом месте. А ведь могло быть и наоборот — мы набрали два очка в трех матчах, но впереди была еще достаточно длинная турнирная дистанция, чтобы исправить ситуацию. Мне кажется, что по уровню игры мы смотрелись вполне уверенно. Руководство решило иначе. Что ж, это его право.

— И все же — дело в деньгах или в уровне игры сборной?

— Ну, раз мне предлагали остаться в случае, если я соглашусь на снижение зарплаты, то, получается, к уровню игры особых претензий не было. Мне кажется, в самой федерации так и не поняли, что для них важнее — деньги, очки или уровень игры.