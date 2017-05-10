ЧМ-2017: Беларусь уступает Швейцарии 10 10.05.2017, 17:51

(обновляется) Сборная Беларуси по хоккею проводит четвертый матч на чемпионате мира в Париже.

После поражений от Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канады (0:6) наши хоккеисты попытаются набрать первые очки в игре со Швейцарией, которая пока выступает нестабильно.

Подопечные Патрика Фишера выиграли у Словении (5:4 ПБ), Норвегии (3:0) и проиграли Франции (3:4 ПБ).

Впереди у швейцарцев только встречи с топовыми сборными, а это значит, что для сегодняшних соперников поражение от белорусов фактически поставит крест на шансах выйти в плей-офф.

Идет второй период. Белорусы уступают швейцарцам - 0:2. На 18-й минуте счет в поединке открыл Шеппи.

На 36-й минуте швейцарцы удвоили преимущество.