закрыть
10 мая 2017, среда, 18:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые: Мороженое может рассказать о характере человека

  • 10.05.2017, 18:21

Пищевые привычки помогают разобраться в личности человека.

Даже такая мелочь, как выбор мороженого, может рассказать очень многое о привычках и характере человека. Ванильное мороженое – одно из наиболее классических и простых, тем не менее, его поклонники, скорее всего, разносторонние личности, импульсивные идеалисты, которые готовы на риск и любят полагаться на интуицию больше, чем на логику, пишет gogetnews.info.

Об этом свидетельствуют исследования невролога Алана Хирша, основателя организации, занимающейся изучением и терапией на основе обоняния и вкуса.

В исследовании Хирша было установлено, что вкус клубники привлекает толерантных, преданных интровертов. Кроме того, поклонники такого вкуса мороженого обычно вдумчивы и поступают предельно логично.

Шоколадное мороженое выбор наполненных энергией, очаровательных, эмоциональных людей.

Исследования доктора Хирша показали, что люди, выбравшие фруктовый лед, настроены достаточно пессимистично. Впрочем, это не все – они отличаются решительностью и аналитическим складом ума.

Кофейный вкус нравится людям, которые не любят тревожиться о будущем, живут настоящим и постоянно нуждаются в ярких впечатлениях, когда состоят в отношениях.


Мнение

«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев