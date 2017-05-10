Ученые: Мороженое может рассказать о характере человека 10.05.2017, 18:21

Пищевые привычки помогают разобраться в личности человека.

Даже такая мелочь, как выбор мороженого, может рассказать очень многое о привычках и характере человека. Ванильное мороженое – одно из наиболее классических и простых, тем не менее, его поклонники, скорее всего, разносторонние личности, импульсивные идеалисты, которые готовы на риск и любят полагаться на интуицию больше, чем на логику, пишет gogetnews.info.

Об этом свидетельствуют исследования невролога Алана Хирша, основателя организации, занимающейся изучением и терапией на основе обоняния и вкуса.

В исследовании Хирша было установлено, что вкус клубники привлекает толерантных, преданных интровертов. Кроме того, поклонники такого вкуса мороженого обычно вдумчивы и поступают предельно логично.

Шоколадное мороженое выбор наполненных энергией, очаровательных, эмоциональных людей.

Исследования доктора Хирша показали, что люди, выбравшие фруктовый лед, настроены достаточно пессимистично. Впрочем, это не все – они отличаются решительностью и аналитическим складом ума.

Кофейный вкус нравится людям, которые не любят тревожиться о будущем, живут настоящим и постоянно нуждаются в ярких впечатлениях, когда состоят в отношениях.