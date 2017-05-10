«Депутата» Марзалюка не накажут за участие в митинге 9 10.05.2017, 18:45

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Милиция прекратила дело в отношении Марзалюка через 10 дней после заявления правозащитника Александра Хамратова.

Следов правонарушения в действиях «депутата» Игоря Марзалюка на «Марше нетунеядцев» 15 марта в Могилеве не обнаружено. Милиция прекратила дело через 10 дней после заявления правозащитника Александра Хамратова, сообщает mspring.online. Могилевчанин все равно хочет выяснить, почему за участие в неразрешенном митинге депутата не наказали, в то время как 8 выступивших с мегафоном могилевчан были задержаны и получили от штрафа в размере 10 базовых величин до 15 суток ареста.

Привлечь «депутата» Игоря Марзалюка к административной ответственности нельзя, поскольку сотрудники МВД не усмотрели в его действиях состава правонарушения, сообщил Хамратову замначальника Ленинского РОВД Юрий Колотилкин. Проверка закончена.

Во время неразрешенного мирного митинга за отмену декрета № 3 могилевчане выступали с мегафоном, говорили о том, что их волнует. Спустя час после начала акции мегафон в руки взял «депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк. Однако выступить не смог — в острую полемику с ним сначала вступила женщина, а затем освистала толпа с криками «Ганьба!» и «Уходи». Марзалюк остался отвечать на вопросы собравшихся.

После митинга задержали 9 человек — все они выступали с мегафоном — и доставили в Ленинское РОВД. Несовершеннолетнего парня через несколько часов отпустили. На следующий день в суде задержанные получили от штрафа в размере 10 базовых величин до 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии.

Студентку Елену Кисель, которая была оштрафована на 15 базовых величин, позже отчислили из университета.

Александр Хамратов подал жалобу в суд Ленинского района, так как считает, что «депутат» принимал в митинге такое же участие, как и другие граждане, но последние получили штрафы и административные аресты.

— Доводы Юрия Колотилкина противоречат закону, устоявшейся судебной практике, а также статье 2.12 ПИКоАП, согласно которой все равны перед законом, — говорит Хамратов.

Он попросил районный суд отменить постановление Ленинского РОВД. В случае, если этого не будет сделано, правозащитник готов дойти до Верховного суда.