Украинский футболист «Крумкачоў»: Готов выступать за сборную Беларуси
- 10.05.2017, 19:03
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Александр Батищев уже освоился в Беларуси и готов сыграть за национальную сборную, если поступит предложение.
Украинский полузащитник «Крумкачоў» Александр Батищев в интервью «Прессболу» рассказал, что уже вполне освоился в Беларуси и готов сыграть за национальную сборную, если поступит предложение.
- Зимой ты получил вид на жительство и уже не считаешься в нашем чемпионате легионером. Как проходила процедура?
- У моей жены белорусские корни. Отец отсюда. Вот через нее и сделал вид на жительство, чтобы облегчить жизнь клубу. Пункт назывался — воссоединение семьи.
- Насколько ты уже стал своим в Беларуси?
- Процентов на восемьдесят, а то и на девяносто. Все нравится. И город, и еда.
Особенно блюда из картошки, в частности, драники.
- Если вдруг поступит предложение из сборной Беларуси, что ответишь?
- Ну, если еще забью три-четыре мяча… В случае чего я готов. Я ведь не заигран за украинские сборные.