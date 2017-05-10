Украинский футболист «Крумкачоў»: Готов выступать за сборную Беларуси 10.05.2017, 19:03

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Александр Батищев уже освоился в Беларуси и готов сыграть за национальную сборную, если поступит предложение.

Украинский полузащитник «Крумкачоў» Александр Батищев в интервью «Прессболу» рассказал, что уже вполне освоился в Беларуси и готов сыграть за национальную сборную, если поступит предложение.

- Зимой ты получил вид на жительство и уже не считаешься в нашем чемпионате легионером. Как проходила процедура?

- У моей жены белорусские корни. Отец отсюда. Вот через нее и сделал вид на жительство, чтобы облегчить жизнь клубу. Пункт назывался — воссоединение семьи.

- Насколько ты уже стал своим в Беларуси?

- Процентов на восемьдесят, а то и на девяносто. Все нравится. И город, и еда.

Особенно блюда из картошки, в частности, драники.

- Если вдруг поступит предложение из сборной Беларуси, что ответишь?

- Ну, если еще забью три-четыре мяча… В случае чего я готов. Я ведь не заигран за украинские сборные.