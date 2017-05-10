«Мой флаг - бело-красно-белый» 14 10.05.2017, 19:58

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Более 10 лет брестский герой-афганец не надевал медаль «За отвагу».

Брестского ветерана-афганца Александра Сахарука, который поднял 9 мая бело-красно-белый флаг во время шествия, выпустили из изолятора временного содержания.

Как сказал «Радыё Свабода» Александр Сахарук, он не исключает, что будет наказан.

«Дело еще не завершено, меня просто отпустили. Еще будет проверка, дело будет развиваться. Сказали, что не факт, что будут судить, но будут что-то проверять. Поэтому и не исключено, что я не буду наказан.

Я говорил товарищам милиционерам, что флаг я купил законно, демонстрация была законной, и я поднял флаг законно. Был в конце колонны - пропустил всех, чтобы не создавать препятствий основной официальной колонне, и в конце немного прошел с флагом. Поэтому считаю, что закон не нарушал. Но у нас задерживают за всего уже...

Милиционеры - прислуги. Но они не понимают, почему я это сделал. Некоторые задавали этот вопрос. Я им говорил, что под бело-красно-белым флагом не было контрактов, не было декретов, мы были свободными. Но они этого не могут понять, так как они прислуги. Они служат власти, а народ у них на втором плане, если не на последнем... » - говорит Александр.

Ветеран войны в Афганистане говорит, что в 1996 году на референдуме он голосовал против бело-красно-белого флага, однако много лет назад его отношение изменилось:

«Более 10 лет я уже не надевал свою боевую награду - медаль «За отвагу». За это время произошло много изменений в худшую сторону для простых людей. И я вышел показать, что эти декреты, которыми нас обложила власть, их надо отменять. Под бело-красно-белым флагом этих декретов не было. И я уверен, что в дальнейшем, когда будет этот флаг у нас в стране, их тоже не будет. Поэтому я решил выйти с бело-красно-белым флагом. И еще один момент - в 1996 году я голосовал (на «референдуме». - Прим.) за отмену бело-красно-белого флага, чтобы был красно-зеленый. Теперь своим поступком я отозвал свою подпись. Мой флаг - бело-красно-белый».

Александр Сахарук говорит, что ему обидно, что государство мало внимания уделяет ветеранам-афганцам, и прежде всего оказывает поддержку провластным офицерским организациям.

«Ни в какие ветеранские организации я не вхожу, особенно эти офицерские. Мне было бы ближе, чтобы была создана организация среди солдат срочной службы, которая бы отстаивала интересы трудящихся. А эти все офицеры имеют пенсии, доплаты за Афганистан. Они хлопают в ладоши власти, что у них все хорошо, плюс при работе, при должностях. Что у меня? Я не имею ничего практически. И работы нет, все закрывается».

Александр говорит, что не боится репрессий и готов даже к заключению.

«Солдаты наши все запуганы, в том числе и афганцы. Не с кем и в разведку пойти. Общество очень напугано. Я просто устал бояться. Сколько можно? Могли бы посадить на сутки, и, возможно, еще посадят, но я не боюсь. Я и в худших ситуациях был и выжил. Не буду бояться».

Александр Сахарук служил срочную службу в Афганистане в 1980-х годах. Дослужился до сержанта, командовал отделением инженерной разведки. Имеет боевую награду - медаль «За отвагу» - за успешное выполнение операции в 1984 году в Афганистане.

9 мая Александр Сахарук был задержан в Бресте, когда во время официального шествия в честь Дня Победы поднял бело-красно-белый флаг. Более суток он провел в изоляторе временного содержания.