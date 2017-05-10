Белорусские банкноты со Скориной и Богдановичем выставят на аукцион 1 10.05.2017, 20:28

Аукцион 27 мая организует российский аукционный дом «ЗнакЪ».

Российский аукционный дом «ЗнакЪ» 27 мая проведет аукционные торги, на которых помимо прочего, можно будет приобрести образцы банкнот, уничтоженного белорусского выпуска 1993 года, пишет сайт «Белорусская бонистика».

Напомним, что впервые банкноты-образцы выпуска 1993 года стали доступны для широкой общественности в конце 2016 года, когда они были выставлены на продажу зарубежным аукционным домом Stack’s Bowers Galleries. В 2016 году желающих купить редкий лот за стартовые 6000$ не нашлось, но появление этих банкнот произвело информационный фурор.

Выпуск 1993 года, напечатаны в Германии компанией «Giesecke & Devrient» по заказу Национального банка Республики Беларусь, предположительно был полностью уничтожен в связи с тем, что в результате проведения «референдума» в Беларуси были изменены государственные флаг и герб, а банкноты выпуска 1993 года содержали прежнюю государственную символику. До недавнего времени информации по поводу этих банкнот было крайне мало, но как оказалось, была сохранена часть банкнот-образцов этого выпуска.

Банкнота-образец 100 рублей 1993 года

Информация о наличии этих образцов старательно замалчивалась предприимчивыми обладателями артефактов. На сегодняшний день достоверно известно, что сохранилось минимум 13 полных комплектов всего номинального ряда (1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей). Не исключено, что сохранилось ещё больше наборов банкнот-образцов 1993 года.

Скриншот с сайта www.znak-auction.ru (аукционный дом «ЗнакЪ»)

Аукционный дом «ЗнакЪ» на торгах 27 мая продаст один из этих 13-ти известных наборов. Набор образцов будет продан 6 лотами. Сохранность всех банкнот UNC. Базовая оценка каждой банкноты от аукциона – 30000 RUB (517$). Базовая оценка всего комплекта – 3100$.

Хотелось бы отметить, что еще три набора были в продаже на российском аукционе Meshok.net в 2017 году. Один из этих наборов был продан 26.03.2017 за 173888 RUB (3000$).

Юбилейные бонистические торги «Эмиссия 10» аукционного дома «ЗнакЪ» состоятся 27 мая 2017 года в отеле «Marriott Royal Aurora» в Москве.