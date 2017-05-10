Госдеп: Тиллерсон заявил Лаврову о сохранении санкций против РФ 4 10.05.2017, 20:29

Фото: РИА Новости

Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые привели к конфликту в Украине.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, 10 мая, заявил, что санкции против России по Украине останутся в силе. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

«По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для реализации минских договоренностей. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели», — говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства.