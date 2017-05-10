Госдеп: Тиллерсон заявил Лаврову о сохранении санкций против РФ

Госдеп: Тиллерсон заявил Лаврову о сохранении санкций против РФ4
- 10.05.2017, 20:29
Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые привели к конфликту в Украине.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, 10 мая, заявил, что санкции против России по Украине останутся в силе. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.
«По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для реализации минских договоренностей. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели», — говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства.
NEW: State Dept. provides readout of Sec. Tillerson meeting with Russian FM Lavrov, says sanctions regarding Ukraine to remain in place. pic.twitter.com/e4RVPhoHvm— ABC News Politics (@ABCPolitics) 10 мая 2017 г.