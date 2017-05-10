Отец Виктора Данилова написал письмо в КГБ: «Горжусь своим сыном» 10.05.2017, 20:58

Фото: «Радыё Свабода»

Отец фигуранта дела «Белого легиона» отметил в письме, что Виктор Данилов не нарушал закон.

«За десятилетие мой сын Виктор подготовил физически сильных и стойких парней, нужных нашей Родине. За это у нас сажают в тюрьму? Мой сын не нарушал закон», - так пишет в своем письме к председателю КГБ, а также в Следственный комитет и Прокуратуру Беларуси житель Минска Константин Бавтрук, передает «Радыё Свабода».

Его сын Виктор Данилов - фигурант дела «Белого легиона», согласно которому в тюрьмах держат по меньшей мере 18 человек. Их обвиняют в участии в «незаконном вооруженном формировании и подготовке к беспорядкам». Виктора Данилова арестовали еще перед Днем Воли. Из его дома забрали и показали по БТ предметы, часть которых следователи считают боевым оружием. Отец молодого человека с этим не согласен и говорит, что доказательства сына вины могли сфабриковать.

«Мой сын Виктор с 16 лет занимается спортом и является тренером по физподготовке. Вещи, которые нашли в нашей квартире по улице Маяковского, - это макеты и муляжи оружия, так как мой сын увлекается военной историей, собирает тематическую литературу и военную атрибутику. Мне непонятны действия ваших сотрудников, связанные с задержанием, обыском, арестом, выставлением обвинения. Все вещественные доказательства, собранные в нашей квартире, лежали там годами и использовались в учебных целях. Их много раз видел участковый инспектор, который осматривал раз в полгода разрешенное оружие (2 охотничьих ружья) и сейф для их хранения. Камуфляжная одежда использовалась моим сыном для спортивных занятий (раньше для этих целей использовались спортивные брюки и спортивные майки)», - пишет председателю КГБ Валерию Вакульчику отец фигуранта дела Константин Бавтрук.

Автор письма считает, что нужна экспертиза изъятого у его сына оружия, и просит провести эту экспертизу как можно быстрее. Также Константин Бавтрук добивается свидания с сыном, как и скорейшего разбирательства дела и изменения меры пресечения для сына на время следствия.

«Горжусь своим сыном», - добавил Константин Бавтрук к тексту письма.

Виктора Данилова держат в СИЗО КГБ. По словам родителей, на условия и питание он не жалуется, но сообщил, что несколько писем, о написании которых он знает, к нему не попали.