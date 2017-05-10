Дэйв Льюис: Я не думаю о возможности вылета из элитного дивизиона 9 10.05.2017, 21:01

Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Наставник сборной Беларуси после поражения от швейцарцев заявил, что думает только о следующей игре против французов.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис заявил, что думает не о возможности вылета из элитного дивизиона чемпионата мира, а размышляет только о следующей игре против французов.

Белорусы в среду в Париже со счетом 0:3 уступили команде Швейцарии. Национальная команда проиграла первые четыре матча на турнире с общей разницей шайб 3:18.

- Поздравляю соперника, они играли с большой энергией, начали матч именно так, как это хотели сделать мы: оказывали давление, забили нам в большинстве. Соперник три периода провел солидно, уверенно, не уступая в борьбе. Все наши немногочисленные шансы свел на нет вратарь швейцарцев. Нет, я не думаю о возможности вылета из элитного дивизиона, я думаю только о следующей игре с французами. Может, это скучный ответ, но давайте идти игра за игрой, — приводит слова Льюиса «Р-Спорт».