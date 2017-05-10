Трамп заявил президенту Южной Кореи о возможности решить проблему КНДР
- 10.05.2017, 21:06
Президент США также пригласил Мун Чжэ Ина посетить Соединенные Штаты в ближайшее время.
Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел первый телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в котором стороны договорились о тесном взаимодействии по проблеме КНДР.
Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера, передает ТАСС.
«Проблема КНДР сложная, однако ее можно решить», - приводит агентство слова Трампа. Он также пригласил Мун Чжэ Ина посетить США в ближайшее время.
Президент Южной Кореи отметил, что высоко ценит альянс двух стран в условиях нестабильной ситуации на Корейском полуострове и пообещал отправить в Вашингтон своего официального представителя в кратчайшие сроки.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода. На церемонии инаугурации новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.