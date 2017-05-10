Мингорисполком подготовил «сюрприз» для арендаторов земельных участков 10.05.2017, 21:37

ФОТО: GAZETA.DT.UA

За просроченную аренду земли теперь придется уплатить штраф и налог в десятикратном размере.

Штраф и налог в десятикратном размере придется уплатить тем, кто нарушил сроки аренды земли, сообщили «Минск-Новости» в землеустроительной службе Мингорисполкома.

– При проверках такие нарушения наши специалисты выявляют довольно часто, – отметил начальник землеустроительной службы Мингорисполкома Денис Синельников. – Допустим, взял человек землю в аренду на определенный срок. За 2 месяца до его окончания он обязан обратиться в Мингорисполком с заявлением либо о продлении сроков аренды, либо об изъятии у него участка. Но нередко люди продолжают пользоваться землей и по истечении срока. Считают, что вполне достаточно уплаты налога.

Однако суд расценивает это как самовольное занятие земли, что влечет не только штраф. На основании постановления судебных органов информация направляется в налоговую инспекцию, и с нарушителя за все время незаконного пользования землей, кроме штрафа, взимается налог в 10-кратном размере.

Также нередко граждане используют земельные участки не по целевому назначению, что влечет наложение штрафа от 2 до 10 базовых величин. В соответствии с земельным законодательством Республики Беларусь, земли в Минске предоставляются на основании решения Мингорисполкома, в котором определяется порядок, условия и ограничения использования земли только для конкретных целей.

– Приведу пример, – продолжил Синельников. – Минчанин оформил землю для огородничества. Однако при обследовании земслужба обнаружила, что там вместо грядок для выращивания различных культур хранились автомобильные запчасти и три микроавтобуса в нерабочем состоянии. За это, естественно, минчанину пришлось отвечать и платить штраф.

В январе–марте землеустроительная служба Мингорисполкома самостоятельно обследовала 107 земельных участков. Совместно с городской и районными прокуратурами столицы проведено 7 проверок соблюдения законодательства об использовании и охране земель лицами различных форм собственности на 97 участках. По итогам проделанной работы службой оформлено 67 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены в суды Минска для привлечения виновных к ответственности.