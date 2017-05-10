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«Побед ждать не придется, пока Коля не дорастет до сборной»

  • 10.05.2017, 21:43

Пользователи соцсетей отреагировали на поражение сборной Беларуси от Швейцарии.

Разгромная критика Лукашенко в адрес хоккеистов, похоже, не встряхнула, а окончательно демотивировала сборную Беларуси. На мировом первенстве национальная команда проиграла четвертую игру подряд. Если с поражениями в прошлых матчах многие белорусские болельщики смирились, то от матча со Швейцарией ждали победы или хорошей игры в атаке. Увы, матч явно пошел не по сценарию белорусов.

«В хоккей играть не умеют», — сказал диктатор. По его словам, ему было стыдно смотреть на игру сборной. Он заявил, что ситуация в отечественном хоккее «неадекватная». Как видим, слова Лукашенко на хоккеистов не повлияли. А если повлияли, то не так, как рассчитывал правитель.

Как отмечает «Трибуна», это худший старт чемпионата в истории белорусской сборной.

Пользователи соцсетей отреагировали на поражение сборной язвительно.


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