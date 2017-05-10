Правительство Франции ушло в отставку
- 10.05.2017, 22:02
Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.
Премьер-министр Франции Бернар Казнёв объявил об уходе возглавляемого им правительства в отставку. Об этом сообщил Елисейский дворец, передает ТАСС.
По его информации, «президент Франции Франсуа Олланд принял к сведению заявление об отставке, поданное в соответствии с существующими в стране республиканскими традициями».
Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.