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Правительство Франции ушло в отставку

  • 10.05.2017, 22:02

Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв объявил об уходе возглавляемого им правительства в отставку. Об этом сообщил Елисейский дворец, передает ТАСС.

По его информации, «президент Франции Франсуа Олланд принял к сведению заявление об отставке, поданное в соответствии с существующими в стране республиканскими традициями».

Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.


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