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Как выглядят номера Naviband и их соперников для «Евровидения»

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  • 10.05.2017, 22:19
Фото: tut.by

Завтра, 11 мая, в Киеве пройдет второй полуфинал конкурса, где выступят белорусы Naviband.

Как выглядят костюмы и шоу наших исполнителей и их соперников, можно было увидеть на сегодняшней репетиции. Подробности — в видео и фото tut.by.

Группа Naviband выступит с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». Во время номера Артем и Ксения стоят в лодке, а на стене показываются инсталляции. На них встречается архитектура, белорусские орнаменты и фейерверки.

Иностранные журналисты встретили номер Naviband достаточно тепло. Многие из них хлопали, а украинские — подпевали.

Впрочем, тепло сегодня встречали и остальных семнадцать участников второго полуфинала. Как выглядят соперники Naviband на сцене — смотрите в фотоподборке.


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