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В Минске простились с поэтом Миколой Аврамчиком

  • 10.05.2017, 22:32
Фото: lit-bel.org

Поэта называли «человеком-эпохой», который лично знал Янку Купалу, Якуба Коласа.

В Минске простились с поэтом Миколой Аврамчиком, передает «Еврорадио».

Его не стало 8 мая на 98-м году жизни. Аврамчика похоронили в среду на Северном кладбище в Минске.

Поэта называют «человеком-эпохой», который лично знал Янку Купалу, Якуба Коласа.

Микола Аврамчик известен, как автор, вместе с Нилом Гилевичем, знаменитого «Сказа о Лысой горе», написанного в советские времена (долгое время произведение было анонимным).

Фото: lit-bel.org

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