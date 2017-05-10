В Минске простились с поэтом Миколой Аврамчиком 10.05.2017, 22:32

Фото: lit-bel.org

Поэта называли «человеком-эпохой», который лично знал Янку Купалу, Якуба Коласа.

В Минске простились с поэтом Миколой Аврамчиком, передает «Еврорадио».

Его не стало 8 мая на 98-м году жизни. Аврамчика похоронили в среду на Северном кладбище в Минске.

Поэта называют «человеком-эпохой», который лично знал Янку Купалу, Якуба Коласа.

Микола Аврамчик известен, как автор, вместе с Нилом Гилевичем, знаменитого «Сказа о Лысой горе», написанного в советские времена (долгое время произведение было анонимным).