Трамп объяснил, почему он уволил директора ФБР 2 10.05.2017, 22:35

Джеймс Коми был уволен, поскольку плохо выполнял свою работу, заявил президент США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ФБР Джеймс Коми был уволен за то, что плохо выполнял свою работу. На вопрос о причинах отставки Коми Трамп сказал: «Потому что он плохо выполнял свою работу. Очень просто. Он плохо выполнял свою работу», передает «Немецкая волна».

Трамп сделал это заявление в среду, 10 мая, в Овальном кабинете в Белом доме в ходе неанонсированной встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. На вопрос о том, повлияла ли отставка Коми на его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Трамп ответил: «Абсолютно не повлияла».

Контакты с Кисляком

На фотографиях видно, что среди членов российской делегации на переговорах с Трампом присутствует и посол России в США Сергей Кисляк. Трамп с лучезарной улыбкой пожимает ему руку. Американские СМИ особо заострили внимание на этом факте на фоне идущего ныне расследования ФБР по поводу возможного вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

Из-за сокрытия информации о контактах с Кисляком был вынужден уйти в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Министр юстиции США Джефф Сешнс в ходе слушаний умолчал о двух встречах с послом России. Это вызвало сомнение в его беспристрастности, и Сешнсу пришлось выйти из состава комиссии, расследующей предполагаемое вмешательство России в кампанию по выборам президента США. В то же время Сешнс рекомендовал уволить Джеймса Коми, ведомство которого ведет расследование в отношении Трампа.

«Восстановить доверие к ФБР»

Вице-президент США Майк Пенс отверг предположения американских СМИ о том, что Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР из-за расследования в отношении России. Отставка Коми не имеет ничего общего с этим расследованием, заверил он журналистов в Конгрессе США.

Одновременно Пенс выступил в защиту решения Трампа. «Президент Трамп принял правильное решение в правильное время. Он продемонстрировал убедительные лидерские качества. Важно восстановить доверие к ФБР. Пришло время открыть новую страницу и найти нового руководителя ФБР», - указал вице-президент США.

Кандидаты на пост директора ФБР

По сообщениям американских СМИ, одним из кандидатов на пост директора ФБР является бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Сам он в интервью журналу The Atlantic, однако, опроверг эту информацию.

Между тем представитель Белого дома в среду объявил, что на пост руководителя ФБР рассматриваются четыре кандидатуры. Это исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, помощник директора ФБР Пол Аббейт, а также ответственные оперативные сотрудники Майкл Джей Андерсон (Чикаго) и Адам Ли (Ричмонд).

Процесс отбора кандидатов проходит под эгидой министерства юстиции, а собеседования с потенциальными преемниками Джеймса Коми проводят глава ведомства Джефф Сешнс и его заместитель генерал Род Розенстин.