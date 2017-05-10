Сергей Костицын: Мы даже до ворот доехать не можем 14 10.05.2017, 22:57

Сергей Костицын

Нападающий сборной Беларуси прокомментировал поражение от Швейцарии.

Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира-2017 заявил, что ему стыдно за выступление своей команды на турнире.

Белорусы потерпели четвертое поражение кряду и замыкают таблицу группы «В», не набрав ни одного очка.

- Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно, — цитирует «Р-Спорт» Костицына. — И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясет кого-то или что... Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите.