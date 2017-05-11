Сергей Костицын: Лаланд же не железный — играть должны все! 14 11.05.2017, 7:51

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СЕРГЕЙ КОСТИЦЫН

ФОТО С САЙТА GS.BY

Нападающий хоккейной сборной Беларуси позволил себе эмоциональный комментарий.

Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын по окончании четвертого матча мирового чемпионата, завершившегося для национальной команды поражением от швейцарцев со счетом 0:3, ответил на неприятные вопросы журналистов pressball.by:

- Даже не знаю, с чего начать, кроме банального «что не получилось»…

Да ни ... не получается!

- Ну, это формулировка не для печати…

- Можешь и для печати.

- У нас изменился состав звеньев, а в твоем случае и функционал — переместили с фланга в центр…

- Мне в центре даже лучше. По крайней мере, больше шансов хотя бы подольше подержать шайбу, почувствовать ее. Но толку, если, скажем, опять начинаем удаляться? Три раза в одном периоде в игре с командой, которую должны и можем побеждать!

- Очень давит, что голов нет, а ждут их логично прежде всего от вашей тройки?

- Да поймите вы, ни один-два человека, ни даже одно-два звена проблему не решат. Играть должны все! Кевин Лаланд нас тащит как может, но он же не железный. Все должны играть, будь тебе 20 лет или 35. Это чемпионат мира, а не чемпионат Беларуси.

- Мысли теперь одолевают невеселые?

- Сейчас главная мысль и желание — скорее свалить отсюда и все забыть. Они тоже не подарок, но что остается?..

- Было ли дыхание дивизиона 1 когда-нибудь столь ощутимым прежде?

- На моей памяти, наверное, нет…