«Силы демократической Сирии» заняли стратегически важный город 11.05.2017, 7:59

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Благодаря успеху демократической оппозиции в Сирии перерезан один из важных маршрутов снабжения столицы «Исламского государства».

Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований «Силы демократической Сирии» (SDF), в который входят курдские и арабские отряды, взял под свой контроль стратегически важный город Табка.

Об этом в среду, 10 мая, сообщили SDF и Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), передает «Немецкая волна».

Также от боевиков освобождена находящаяся рядом с городом плотина на реке Евфрат.

Город Табка расположен примерно в 50 км от Ракки - центрального оплота террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Через него идет важный маршрут снабжения в Ракку. Силы SDF при поддержке США вошли в город 24 апреля.

Табка находилась под контролем боевиков ИГ с 2013 года.