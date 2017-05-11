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Видеохит: Сурдопереводчица затмила выступление Снуп Догга

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  • 11.05.2017, 8:09
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6 мая знаменитый рэпер выступил в рамках джазового фестиваля в Новом Орлеане.

Внимание пользователей привлекла сурдопереводчица, жестами объяснявшая текст песни для глухих посетителей мероприятия.

Ролик опубликован на странице шоу The Good Life Radio Show местной радиостанции WBOK 1230 AM, – передает segodnya.ua.

При помощи языка жестов женщина не только визуально переводила слова, но и танцевала под фрагмент трека «P.I.M.P.», записанного Снуп Доггом совместно с рэпером 50 Cent, а также под композицию «All I Do Win» DJ Khaled.

Пользователям удалось найти сурдопереводчицу. Ей оказалась Холли Маниатти (Holly Maniatty). В попытке донести музыку до слабослышащих она работала со многими известными музыкантами, включая Beastie Boys, Wu-Tang Clan и Killer Mike.

«Я видел переводчиков в школах, на скучных политических встречах, судебных слушаниях, других событиях, но я никогда не видел ни одного на рэп-концерте», — написал один из пользователей Фейсбука.

В другом видео видно, что Маниатти подменила другую переводчицу, также работавшую на этом концерте.


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