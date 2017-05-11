СБУ: Мужчина из фильма о Шеремете уволен три года назад 6 11.05.2017, 8:27

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Павел Шеремет

Независимое расследование украинских журналистов зафиксировало слежку за Павлом Шереметом

Около дома журналиста Павла Шеремета за день до убийства находился по меньшей мере один сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Речь идет об Игоре Устименко, сообщается в документальном фильме Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Slidstvo.Info, опубликованном в среду, 10 мая, передает «Немецкая волна».

Журналисты получили материал с камер видеонаблюдения и зафиксировали на записях два автомобиля - в них несколько часов находились два человека, периодически контактирующих друг с другом. По номеру одной из машин журналисты установили ее владелицу - она рассказала, что купила ее на свое имя, но для Игоря Устименко.

Следствие не допрашивало Устименко

Устименко является сотрудником СБУ, сообщили журналисты со ссылкой на источник. Сам он рассказал, что машина нужна ему для «частных услуг», имеющих отношение к несовершеннолетним детям - поэтому он и находился у дома Шеремета. Второго человека он назвал «товарищем», но подробностей не рассказал.

По данным журналистов, следствию было известно о нахождении этой машины у дома Шеремета, но правоохранители не допросили ни Устименко, ни владелицу автомобиля. О том, что накануне убийства за Шереметом велась слежка, рассказала также его гражданская жена - владелица «Украинской правды» Алена Притула. Сотрудники этого издания, в котором также работал Шеремет, сообщили, что и за ними, и за журналистом следило СБУ.

В СБУ прокомментировали выводы журналистов

Игорь Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года, сообщила в своем Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гилянская. Она также указала на то, что журналистам следовало обратитсья с запросом до выхода программы в эфир. Другие факты журналистского расследования она не прокомментировала.

Павел Шеремет, последние пять лет работавший ведущим на украинском радио «Вести», был убит в Киеве 20 июля 2016 года. Машина, за рулем которой находился журналист, взорвалась в 7.45 утра. Автомобиль принадлежал Алене Притуле.