Леонид Заико: Наши чиновники спят на пне 27 11.05.2017, 8:32

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Беларусь находится в руках отставшего от жизни аграрного лобби.

Об этом в интервью Charter97.org заявил руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Вчера Европейский банк реконструкции и развития, который недавно допускал рост ВВП Беларуси на 1%, сделал неутешительный прогноз: весь 2017 год экономика будет находиться в рецессии. Как вы это прокомментируете?

- Это прогнозирование стало одним из самых неудачных примеров экономического анализа. Вот как есть политики старого поколения, так есть и экономисты старого типа. Они считают каждые 1-2%, а ведь дело вовсе не в этом.

Мир сейчас вступает в период новой промышленной революции. Следующий этап этой революции – это прочное вхождение в нашу жизнь и экономику 3D-принтеров, роботов, новых видов энергии.

Пока экономика традиционно колхозно-совхозно-мясорубочно-тракторная, что в ней будет 2% прироста, что 15% - это никак не решает проблем Беларуси. Абсолютно. Можно без конца обсуждать эти незначительные колебания в цифрах – эффект будет нулевой. Сейчас надо смотреть, что происходит в таких странах, как США и Китай, у научно-технических лидеров и ориентироваться на их достижения.

Поэтому подсчитанные в рамках традиционных вчерашних взглядов 1-2% минуса или плюса – это абсолютно неинтересно. Потому что мир находится накануне переформатирования всей экономики – и мировой, и европейской – в экономику знаний.

А эти «показатели» ничего не значат в современных реалиях. Если мы будем производить на 2% больше мясорубок или шить «удивительно красивые штаны» - от этого Беларусь ничуть вперед не продвинется.

- Если, как вы говорите, эти цифры не имеют никакого значения – как иначе можно охарактеризовать состояние белорусской экономики на сегодняшний день?

- Беларусь сейчас сидит где-то на пеньке возле трактора и смотрит, как китайцы делают десятиядерные смартфоны. А американцы в это время делают google-тракторы. Даже трудно сказать – сидит она на пеньке или спит на нем. Но факт в том, что она осталась далеко позади.

Проблема в том, у нас в стране нет этого «драйва», нет у властей желания преобразовывать жизнь в ногу со временем. Страна находится в руках аграрного лобби, которое всю свою жизнь строило на тракторах, на картофеле, на озимых.

А мир тем временем вступает в экономику знаний.

А эти проценты ничем экономике не помогут: ну сделали на два трактора больше –может кто-то там наверху порадуется, а толку от этого никакого.