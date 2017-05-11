Кевин Лаланд: Мы должны найти способ обыграть французов 21 11.05.2017, 8:38

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КЕВИН ЛАЛАНД

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Голкипер белорусской сборной по хоккею оценил шансы своей команды в предстоящем поединке с французами.

Голкипер сборной Беларуси Кевин Лаланд прокомментировал поражение от Швейцарии (0:3) на ЧМ-2017.

«Мы разбирали их игру прошлым вечером и обсуждали их плюсы. Я думаю, мы сделали все наоборот, не по плану. Мы получали глупые удаление, давая им преимущество, и это задало тон всей игре.

Игра с Францией? Мы должны найти способ их обыграть. В пятницу большая игра для нас, мы побеждали французов в прошлом. У нас с ними хороший послужной список, поэтому нужно забыть о сегодняшней игре», - цитирует Лаланда сайт belarushockey.com.