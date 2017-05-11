Обливший Ленина краской белорус: Партизанщина у нас в крови, это не остановить 16 11.05.2017, 8:51

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Виталий Шилинец

Фото: nn.by

Запретив выражать свою общественную позицию открыто, власти получили подпольную борьбу.

Уроженец деревни Малеч Виталий Шилинец после жестоких задержаний людей на День Воли выразил свое возмущение, облив краской памятник Ленину. После такие же акции прокатился по всей Беларуси, пик их пришелся на день рождения Ильича: Ленина «украшали» в Браславе, Могилеве, Бресте, но только в Малечи «художника» нашли и наказали: Виталию назначили год исправительных работ и отчисление 15% из зарплаты.

Что руководило мужчиной, когда он решился на этот поступок, и изменилось ли сейчас отношение односельчан - журналисты nn.by выясняли на месте.

В Малечи, что в Березовском районе, не утихает празднование майских праздников. За победу выпивают перед магазином и за ним. Говорят, что в деревнях любой секрет - не секрет, а местные новости разлетаются со скоростью ветра. Однако вот вам доказательство обратного: мужики, что смешивают водку и бела-колу, даже и не слышали, что с Лениным было что-то не так.

Виталий Шилинец

Малеч - славная деревня. Именно этот населенный пункт стал единственным в истории Березовского района, который получил магдебургское право, а также пережил не один крестьянский бунт. В советские времена село застраивали с размахом: уютные парки, свой дом культуры, сельсовет. Сейчас все когда-то роскошные здания выглядят уныло и обшарпано. Местные надеются, что ситуацию как-то исправят районные дожинки, что запланировали на этот год. Однако бывших предприятий по изготовлению пива или чипсов праздник не вернет.

Журналисты встретились с Виталием раз возле места «Х»: Ленина хоть и отмыли, но краска попалась качественная, поэтому отдельные пятна на монументе остались (выглядит, будто вождь революции болеет краснухой).

«Красную краску я не нашел, под руки попалась - цвета железного сурика еще времен БССР. После того, как облил памятник, пошел смотреть футбол в бар «Славянка», заодно руки там помыть. И представьте себе, сразу столкнулся там с участковым, которого до сих пор не видел в лицо лет семь. Просто магия! Сначала я пытался отнекиваться, говорить, что измазался краской в туалете, но уже было бессмысленно», - вспоминает подробности того дня Виталий.

В суде он настаивал, что к Ленину у его личная неприязнь, что это - преступник и убийца, поэтому памятники, посвященные этому лицу - абсурд и так далее. Но, по мнению Виталия, в суде работает много ленинцев, поэтому нет ничего удивительного в том, что сначала его требовали наказать даже более жестко: двумя годами исправительных работ с отчислением 25% из зарплаты.

Общественная позиция Виталия сформировалась еще в школе, после 25 марта сдерживать себя он уже не мог. По образованию Шилинец - историк-религиовед, который после окончания Брестского государственного университета имени Пушкина отработал два года в белорусскоязычной деревенской школе. Сейчас мужчина ездит за зарплатой в Пружанский район на предприятие «Эко-битум». Денег получает немного - всего 200 рублей в месяц, поэтому особо не переживает по поводу годового отчисления 15% из этой суммы.

«Планирую бросить курить, как раз такая сумма обычно уходит на сигареты», - ищет выход Шилинец.

Не так позитивно на ситуацию смотрят жена Виталия и его мать. Первая работает художественным руководителем Малечского дома культуры, сейчас находится в декретном отпуске со второй дочерью. «Мать и жена, конечно, переживают за меня, просят успокоиться. А вот отец - наоборот, поддержал. Он у меня человек с демократическими взглядами, постоянно выписывает оппозиционную прессу».

Несмотря на приговор, Виталий от своих взглядов отказываться не собирается: «Мне не 16 лет, чтобы меня чем-то напугать».

Среди негативных комментариев в сторону односельчанина слышалось и немало одобрения: «Народ здесь неглупый, в Малечи даже некоторое время существовала своя альтернативная газета «Крыніца», которую зачитывали до дыр и передавали из рук в руки. Если не я, то однажды нашего Ленина покрасит кто-то другой. Ведь если нельзя выражать свою общественную позицию открыто, партизанщина - это единственный вариант. Подпольная деятельность у белорусов в крови».

Сначала Виталий хотел обжаловать вынесенный ему приговор, но теперь думает, что в этом нет смысла. В том, что приговор абсурден, он, естественно, убежден до сих пор.

«Меня давно подбивают уехать отсюда, я мог бы получить Карту Поляка ту же, но не хочу. Максимум соглашусь выехать на заработки за границу, чтобы детей прокормить. Как бы то ни было, это моя земля, отсюда мои предки, и я считаю себя литвином».