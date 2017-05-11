Бэк-вокалисты Naviband: Не сомневаемся, что окажемся в финале «Евровидения» 4 11.05.2017, 8:59

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Второй финал «Евровидения» стартует сегодня в 22.00. Naviband выступят под номером 14.

«Евровидение-2017» в Киеве в самом разгаре. Только что прошла очередная репетиция второго полуфинала, в котором принимают участие и белорусские участники Naviband. Ксюша и Артем наотрез отказываются от общения с прессой — берегут голос. Зато их педагог по вокалу Ольга Дроздова и бэк-вокалисты — Михаил Сосунов и трио «Беатрис» уверяют, что Naviband готовы к выступлению на сто процентов, передает «Еврорадио».

«У Ксюши большие вокальные нагрузки, хочется не облажаться на самом конкурсе, поэтому бережется», — говорит Ольга Дроздова. А бэк-вокалисты добавляют: «Naviband давно готовы к выступлению, их нужно скорее выпускать. Мы не сомневаемся в том, что окажемся в финале».

Ольга Дроздова

Здесь же, на репетиции, и родители Ксюши и Артема. Папа Артема, тренер по цигун, занимается с ними медитацией. Остальные взрослые поддерживают морально. Они связывают успех детей с их природной искренностью:

«Они показывают себя такими, какие есть в жизни. У них нет фальши или игры с публикой. Эти Ксюшины руки, жесты — это все естественно, это она, она иначе не может. И это им помогает. Они такие солнечные и открытые и с нами также, не только с другими. Какой секрет воспитания? Мы им просто не мешали.

Родители Ксюши и Артёма

Живет ли Киев «Евровидением», журналисты пока не поняли, так как только сегодня прилетели. Таксист, который вез их из аэропорта, утверждает, что какой-то особой «движухи» не заметил. О конкурсе разве что напоминают рекламные бигборды и редкие фрики в космических костюмах. Как, например, группа немецких фанов — они убеждены, что на родине Верки Сердючки нужно выглядеть именно так.

«Мне нравится песня итальянца Франческо Габбана. Я считаю, это очень хорошая песня. Но я знаю и белорусскую песню, «Гісторыя майго жыцця», она на вашем национальном языке. А еще нам нравятся песни Бельгии и Израиля», — перебивают друг Диди и Даниэль. Они частые гости «Евровидения». В прошлом году были в Стокгольме, в позапрошлом году — в Вене. Говорят, что какой-то особой разницы между конкурсам в Киеве и городах Европы не замечают, так как каждый город имеет свой характер.

Промо-менеджер Naviband на «Евровидении» Сергей Андрианов считает, что Украина хорошо подготовилась к конкурсу, и мы буквально вскоре по совету Сергея отправимся в атмосферные фестивальные места на Софийской площади, в «Евродеревню», на Речной вокзал, чтобы увидеть все своими глазами. Еще Сергей считает, что за 14 лет участия Беларуси в «Евровидении» именно нынешние представители вызывают наибольший интерес западной прессы:

«Мне кажется, Naviband очень готовы к выступлению, готова вся белорусская команда, все работают на результат, все настраиваются, что это будет лучший результат Беларуси на «Евровидении». Думаю, что белорусы смело могут быть в первой тройке полуфинала».

Сергей Андрианов

Второй полуфинал «Евровидения» стартует 11 мая в 22.00. Naviband выступят под номером 14.