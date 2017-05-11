Что выяснили журналисты, расследуя дело Павла Шеремета 6 11.05.2017, 9:15

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Обнаружены новые факты, связанные с убийством известного белоруса.

Украинские журналисты из проекта «Слідство.Інфо» вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) провели расследование убийства Павла Шеремета и сняли о нем документальный фильм. Авторы проанализировали события ночи перед взрывом.

В частности, журналисты «Слідство.Інфо» установили, что около дома, где жил Шеремет, почти всю ночь перед его убийством находились 2 автомобиля — Мерседес и Шкода, пишет belaruspartisan.org. Пассажиры и водители этих автомобилей вели себя подозрительно, кроме того, они видели преступников, заложивших взрывчатку в автомобиль журналиста.

Подозрительной показалась Шкода и шестерым бойцам полка «Азов», которые посещали Павла накануне убийства, и проходили мимо этого автомобиля. В автомобиле в позднее время сидел человек. Как позже установили авторы фильма, на самом деле, пассажиров было двое.

Эта машина по какой-то причине не попала в поле зрения тех, кто ведет официальное расследование убийства.

При помощи специалиста из проекта BELLINGCAT, сети расследователей, которые специализируются на анализе видео и изображений, был установлен номер автомобиля — АА 2551 МО. Нашли журналисты и его формального владельца — некую Наталью Зарецкую. Хотя среди пассажиров автомобиля в ночь накануне убийства Павла женщин не было.

Журналисты связались с Натальей. Поначалу она ответила, что «ничего не может сказать по этому поводу» и что почти девять лет она ездит на Тойоте Камри. Получив официальное подтверждение, что именно Наталья является собственницей Шкоды, они пришли к ней домой со скрытой камерой. Увидев документы, женщина признала, что машина ее. При этом она очень смутилась и дала странный комментарий.

«Я, естественно, думала об этом. Не могу никак это объяснить. Это нужно проверять в ГАИ, поднимать документы. Ну, допустим... Кто-то же на ней ездит. Мне это вообще некомфортно, мягко говоря...», — сказала Наталья и пообещала позвонить позже.

Через две недели она позвонила журналистам и сказала, что один ее знакомый просто попросил зарегистрировать автомобиль на нее. Она назвала имя знакомого — Игорь Устименко из Одессы.

Игорь согласился встретиться с журналистами при условии, что они покажут ему ту самую видеозапись, на которой виден автомобиль.

Игорь признал, что автомобиль его, хотя он заявил, что купил его у Натальи. Также Игорь подтвердил, что именно он находился в автомобиле в ночь с 19 на 20 июля у дома Павла Шеремета. «Это я, по всей видимости», — сказал Игорь, посмотрев видеозапись.

Впрочем, его объяснения оказались очень туманными.

«Это была когда-то такая работа, частные услуги оказать... Там несовершеннолетние, дети. То есть мы приезжаем там... Вернее, я один приезжаю. Позвонили, надо помочь. Я приезжаю, оказываю частные услуги. Не более», — сбивчиво объяснял Игорь.

Журналисты спросили о том, кем был второй человек в машине.

«Ну, если я скажу вам, что подвез кого-то, будет это правдоподобно?», — вопросом на вопрос ответил Игорь.

Игорь пообещал журналистам, что через две-три недели он выйдет на связь вместе со своим товарищем, который подтвердит его слова. Однако этого не произошло.

Источник журналистов в правоохранительных органах сообщил, что Игорь Устименко по состоянию на 2014 год являлся сотрудником СБУ. Он родом из Кременчуга, закончил зенитное училище в Полтаве, служил в Крыму. Неизвестно, является ли он на данный момент сотрудником украинских спецслужб.

«Машина зарегистрирована на другое лицо, Зарецкую Наталью Леонидовну. Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли объяснить факта и цели использования авто человеком, который имеет связь с украинской спецслужбой», — подытожили авторы расследования.

Журналисты установили, что Национальная полиция проводит свое расследование убийства Шеремета достаточно халатно — не опрошены ряд важных свидетелей, не изъяты видеозаписи с некоторых камер наблюдения. Их собственные запросы по найденному ими материалу президенту, СБУ, Генпрокуратуре и Нацполиции остались без ответа.