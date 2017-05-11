Экс-глава ФБР: Люди должны видеть в нас оплот компетентности, честности и независимости

Экс-глава ФБР: Люди должны видеть в нас оплот компетентности, честности и независимости4
- 11.05.2017, 9:33
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Джеймс Коми написал специальное письмо своим бывшим коллегам.
Экс-глава ФБР Джеймс Коми написал прощальное письмо своим бывшим коллегам, в котором заявил о праве президента США отстранить от должности руководителя бюро по любой причине, передает CNN.
Он также подчеркнул, что не собирается тратить время на обсуждение решения американского лидера Дональда Трампа о снятии с должности.
«Я всегда считал, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе. Я не собираюсь тратить время на споры об этом решении и о том, как оно было исполнено», — написал Коми в своем письме.
Экс-глава ФБР отметил, что в неспокойные времена люди должны видеть в ФБР «оплот компетентности, честности и независимости».
Read former FBI Director James Comey's farewell letter after being fired by President Trump. https://t.co/kZ9r12ogdW pic.twitter.com/xJOMHxi0fp— CNN (@CNN) 11 мая 2017 г.