Дорогой и черствый пряник, которым кормят белорусов 7 Павел Росс, «Салідарнасць»

11.05.2017, 9:26

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Как добропорядочные граждане Беларуси, экономя на «жировках», оказались в экономической ловушке.

Дешевые тарифы на коммунальные услуги – это то, за что белорусы любили действующую власть. Далеко не все и не всегда, конечно. Но стоит признать, что на значительную часть белорусского общества этот условный пряник действовал безотказно.

Сейчас вспоминается, как пару лет назад знакомые сочувствовали своей родственнице, живущий в Латвии.

– Ой, у них такая большая квартплата! Это же половину зарплаты на нее нужно отдать, – негодовали они.

И действительно, белорусы в то время платили за стандартную двушку не больше 30 долларов, в то время как в соседней стране «жировка» была в разы выше – около 150 евро.

Этому факту можно было порадоваться, но всегда напрашивался один простой вопрос с подковыркой: а кто тогда платит за нас? Ведь и Латвия, и Беларусь покупают энергоносители по рыночным ценам (цены на газ для стран, конечно, отличаются, но не так значительно). Вряд ли белорусские коммунальщики более экономные, чем латвийские – это плохой аргумент. Тогда почему такая разница в тарифах?

Ответ простой – коммунальные тарифы действительно платят за нас, но совсем не государство, как это принято считать.

В ситуации, когда слесарь местного предприятия Вася платит за коммуналку 30 долларов, предприятие, на котором он работает, получает повышенные тарифы. Больше денег за коммунальные услуги платят заводы, кафе, парикмахерские, другие коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Более того, белорусский бизнес со всех сторон обкладывается высокими налогами, чтобы в бюджете хватило денег на покрытие дефицита сферы ЖКХ.

Казалось бы, ну и что в этом плохого – пусть платят, а мы будем и дальше будем экономить на «жировках»?

Проблема в том, что высокие тарифы сильно бьют по белорусской экономике, так как они закладываются в стоимость продукции и услуг. В результате сами белорусы вынуждены покупать по завышенным ценам одежду, продукты, мебель (это к вопросу о том, почему в Европе многие товары дешевле, чем в Беларуси). Кроме того, неконкурентоспособной становится белорусская продукция на внешних рынках.

Перекрестное субсидирование, о котором идет речь, по мнению аналитиков Международного валютного фонда, является одной из главных причин кризиса белорусской экономики. И это цена того пряника, который власть много лет продавала белорусам под видом «социального государства».

Кстати, в упомянутой Латвии в конце 2016 года средняя зарплата составила 622 евро. То есть, если вычесть из этой суммы местную (действительно немаленькую) коммуналку, то на жизнь останется как раз 500 долларов, о которых среднестатистический белорус может только мечтать.

Павел Росс, «Салідарнасць»