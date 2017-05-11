Белорусы начали акцию в поддержку героя-патриота Сергея Стрибульского 11.05.2017, 9:54

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Фото: novychas.by

Друзья и активисты готовят ему фотосюрприз.

Политзаключенный и фигурант «дела патриотов» Сергей Стрибульский 17 мая встретит за решеткой свой 41-й День рождения.

Друзья и активисты готовят ему фотосюрприз, пишет «Новы Час».

Это первый день рождения, который Сергей встречает в тюрьме, без друзей и близких людей рядом. По словам активистов, которым принадлежит идея флешмоба, неравнодушные белорусы могут сделать для него этот день более праздничным.

«Напрямую пришлите Сергею свою улыбку, - советует активистка Виктория Ткачук, - Конечно, ему приятно будет читать поздравительные слова в письмах, но в разы приятнее будет увидеть доброжелательные лица знакомых и незнакомых людей, которые таким образом «пожаловали» к нему в гости. Не пожалейте пары минут, чтобы сделать фото со своей поздравительной открытке, распечатать, вложить в конверт и отправить в его адрес».

Активисты также просят распространять идею флешмоба среди знакомых и в соц-сетях, добавляя хэштег # ПадарыУсмешку к корреспонденции, а также напоминают, что скоро дни рождения еще у двух фигурантов «дела патриотов»: у Дмитрия Новика (27 мая) и Владимира Румянцева (30 мая).