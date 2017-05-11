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У шефа латвийской контрразведки украли компьютер

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  • 11.05.2017, 9:59
  • 7,428
Янис Майзитис
Фото: F64

На компьютере размещалась информация личного порядка, которую директор спецслужбы не хочет комментировать публично.

Воры забрались в квартиру, которую арендует глава контрразведки Латвии Янис Майзитис, и украли портативный компьютер, пишет mixnews.lv.

По словам представителей ведомства, добычей злоумышленников стал личный компьютер Майзитиса и в нем не было секретной информации. Они добавили, что на компьютере размещается информация личного порядка, которую их директор не хочет комментировать публично.

По закону, охрана главе контрразведки не положена. Расследованием инцидента занимается полиция.


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