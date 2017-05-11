5 знаменитых героинь, которых авторы книг списали со своих любимых женщин 1 11.05.2017, 11:22

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Кто на самом деле стоял за вдохновляющими образами мировой литературы?

Любовь — движущая сила творчества невероятной мощи. В подтверждение этому журналисты adme.ru собрали знаменитые женские образы, которые известные писатели создали, вдохновляясь своими возлюбленными.

Михаил Булгаков и его «Маргарита»

Главным прототипом Маргариты была Елена Сергеевна Шиловская (1893–1970), ставшая третьей женой Михаила Булгакова. Как и Маргарита, Елена до встречи со своим «Мастером» была замужем и жила в достатке — она была супругой крупного советского военачальника Евгения Шиловского. Но Елена томилась в этом браке, ей не нужно было ни денег, ни положения. И вдруг в гостях у общих знакомых в 1929 году она оказывается за столом рядом с Булгаковым. Они сразу влюбились друг в друга и очень быстро поняли, что это на всю жизнь.

Елена о первых встречах с Булгаковым

Елена ушла к своему «Мастеру» после тяжелого расставания с мужем. В ней писатель обрел не только возлюбленную и верного друга, но и свою музу, помощницу и биографа, хранительницу литературного наследия.

«Несмотря на все, несмотря на то, что бывали моменты черные, совершенно страшные, не тоски, а ужаса перед неудавшейся литературной жизнью, если вы мне скажете, что у меня была трагическая жизнь, я вам отвечу: нет! Ни одной секунды. Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбрать, самая счастливая», — писала она в 1950-е годы, уже после смерти Михаила Булгакова.

Марлен Дитрих — Жоан Маду из «Триумфальной арки» Ремарка

«Триумфальная арка» — один из лучших романов Эриха Марии Ремарка, и особое очарование ему придает мучительный роман немецкого хирурга Равика с певицей Жоан Маду. Прототипом этой противоречивой и прекрасной героини стала знаменитая Марлен Дитрих, которую писатель любил долгие годы и с которой жил в Париже перед началом Второй мировой войны.

Их любовь была и яркой, и драматичной, и порой жестокой. И все, в чем Равик мог бы упрекнуть Жоан — непостоянство и холодность, поиск новых ощущений и любовных связей — мог бы сказать и Ремарк своей блистательной возлюбленной. Он написал ей множество страстных писем, которые опубликованы отдельной книгой. И ее можно назвать еще одним романом писателя, возможно, самым лучшим.

«Милая, дарованная Богом. Я думаю, нас подарили друг другу, и в самое подходящее время. Мы до боли заждались друг друга», — писал ей Ремарк.

Первая встреча Ремарка и Дитрих, из книги дочери актрисы «Моя мать Марлен»

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и роковая Николь из «Ночь нежна»

В прекрасном, как джаз, романе «Ночь нежна» Фицджеральд описал личную драму, а прототипом главной героини Николь Дайвер стала его жена — обаятельная и взбалмошная красотка Зельда. Фрэнсис и Зельда были центром светской жизни Нью-Йорка, и репортеры следовали за ними повсюду, успевая только описывать их выходки — то прокатятся на крыше такси, то заявятся голыми в театр. И в книге Дик и Николь — это блестящая и успешная парочка, ведущая красивую жизнь, притягивающая к себе, как магнит, и влюбляющая с первого взгляда.

Но и в жизни писателя, и в книге под этим сияющим фасадом таилась печаль. Талантливая и прекрасная Николь Дайвер, как и Зельда в реальной жизни, страдала от психического расстройства. Дик Дайвер был фактически опустошен и раздавлен недугом своей жены, и в конце концов опустился. Но зато Николь, получив опору в ускользающей от нее реальности, исцелилась. Жизнь Фицджеральдов сложилась печальнее — он умер от инфаркта в 1940 году, а она погибла в пожаре в клинике для душевнобольных спустя 8 лет.

«Зацелована, околдована» Николая Заболоцкого

Николай Заболоцкий славился своим сложным характером и презрительным отношением к женщинам. Любовная лирика ему была чужда. Несмотря на это, брак поэта сложился весьма удачно. Он женился на однокурснице Екатерине Клыковой — стройной, темноглазой, немногословной, которая стала прекрасной женой, матерью и хозяйкой. «Лучшая из женщин», — писал о ней Евгений Шварц.

Екатерина отдавала мужу всю себя, помогла ему пережить заключение и ссылку, выхаживала после инфаркта, но ни любви, ни заботы особо не видела. И вдруг, в возрасте 48 лет, она влюбилась в писателя и известного сердцееда Василия Гроссмана и ушла. «Если бы она проглотила автобус, — пишет сын Корнея Чуковского Николай, — Заболоцкий удивился бы меньше!»

На смену удивлению пришли ужас и растерянность. Горе привело его к 28-летней Наталье Роскиной — малознакомой даме-редактору, которая любила его стихи. Но эта связь никому не принесла счастья. Заболоцкого разрывали чувства — он был очарован Натальей, но скоро осознал, как любит бывшую жену.

Так и родился цикл лирических стихов «Последняя любовь», посвященный жене Екатерине и ставший одним из самых пронзительных в российской поэзии. Особняком в нем стоит «Признание» — настоящий шедевр. Хотя оно считается единственным стихотворением в цикле, которое поэт посвятил Наталье, есть мнение, что здесь слились образы сразу обеих женщин. Да, и кстати, жена Екатерина вскоре вернулась к поэту — возможно, она впервые поняла, что он ее действительно любит.

Джон Толкин и эльфийская принцесса Эдит

Слева — реальное фото Эдит, справа — неизвестный умелец добавил цвета и нарисовал распущенные волосы, как у эльфийки. Хотя создатели экранизации и не задавались такой целью (хотя, кто знает), но Лив Тайлер во «Властелине колец» очень на нее похожа.

Джон Рональд Руэл Толкин списал одну из своих главных эльфийских героинь со своей жены, красавицы Эдит Брэтт — невысокой, черноволосой, тонкой, легкой и музыкальной. Романтичный юноша влюбился сразу, встретив ее в ранней юности в пансионате.

Однажды в первые годы супружеской жизни они гуляли в лесу, и Толкин потом восторженно писал: «Солнце пронизывало ветви деревьев и золотило высокие стебли. Волосы Эдит казались черными, как вороново крыло, серые глаза сияли. Она чудно пела — и танцевала в солнечном лесу!»

Танец жены вдохновил писателя на создание истории о любви смертного воина Берена и эльфийской принцессы Лютиэн Тинувиэль, которая стала центральной в книге «Сильмариллион». Берен впервые видит Лютиэн танцующей в лесных зарослях болиголова. История Арагорна и Арвен во «Властелине колец» стала пересказом этого пронзительного сюжета и в таком виде первой увидела свет.

На пути пары стояло множество трудностей: в юности из-за разной веры близкие запретили Джону видеть Эдит (разлука продолжалась три года), потом случилась война, потом настигло испытание славой.

Но никакие проблемы и превратности не смогли омрачить света этой юношеской любви, и прекрасная эльфийка Эдит-Лютиэнь всю жизнь танцевала на лесной поляне, спрятанной в сердце писателя. «Мы всегда (особенно оставшись одни) встречались на лесной поляне и столько раз, рука об руку, уходили, спасаясь от тени неминуемой смерти вплоть до нашей последней разлуки», — писал Джон сыну после смерти любимой жены.

Толкин говорил: «Она была моей Лютиэн — и знала об этом». Джон и Эдит прожили вместе пятьдесят пять лет. Жена умерла первой, но писатель недолго ее пережил. На их могильном камне на кладбище Волверкот в Оскфорде после настоящих имен можно увидеть имена «Берен» и «Лютиэн».