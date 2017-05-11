В Витебске появились первые белорусские станции для зарядки электромобилей 1 11.05.2017, 11:38

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Станция работает в тестовом режиме бесплатно для потребителей.

Витебское ОАО «Витязь» выпустило первые белорусские станции для зарядки электромобилей. Они гораздо дешевле импортных аналогов. Одна станция уже установлена в Витебске и работает в тестовом режиме бесплатно для потребителей.

Заказчиком создания электрозарядной станции выступило Министерство промышленности Беларуси. От макета новшества до изготовления прошло 1,5 года.

«Разрабатывая прототип, мы взяли лучшее из зарубежных аналогов, – рассказал "Ежедневнику" руководитель сектора разработки ОАО «Витязь» Тарас Климченко. – Оптимизировали нашу станцию и процесс подключения электромобиля.

Для включения достаточно подсоединить кабель к автомобилю с одной стороны и к станции – с другой, и надо активировать устройство, это можно сделать с помощью RFID-карты, SMS-сообщения, или мобильного приложения, которое устанавливается на ОС Android.

Наши станции с переменным трехфазным током – что наиболее распространенный вариант в мире. Время зарядки электромобиля составляет около 4 часов. При изготовлении станции используются белорусские комплектующие. Наше предприятие сделало уникальный дизайн корпусных деталей и программную начинку».

Белорусские зарядки для электромобилей оборудованы розеткой стандарта IEC62196 (Type 2), благодаря чему можно заряжать с их помощью электрические авто любых марок, произведенные в Европе и в США, с применением кабеля-переходника на коннектор американского стандарта SAE J1772.

При этом станции многофункциональны – есть евророзетка и для зарядки другого транспорта на электротяге – гироскутеров, электровелосипедов, электроскутеров.

«Цена одной нашей электрозарядной станции около 2 тыс. долларов, – рассказал Тарас Климченко. – А зарубежные аналоги (с таким же набором функций) стоят в 3-4 раза дороже. При этом мы предусмотрели возможность оборудовать электрозарядную станцию дополнительными функциями, или наоборот что-то убрать для удешевления. К примеру, можно добавить модуль Wi-Fi, видеонаблюдение, а снять – счетчик электроэнергии, считыватель RFID-карт».

Первая зарядка для электромобилей уже установлена в Витебске на автостоянке возле ОАО «Витязь». До конца года новшество бесплатно для потребителей.

Клиентов пока у станции немного. По оценкам сотрудников предприятия, в Витебске всего 5 электромобилей, а по всей Беларуси их 20-30. Однако, как отмечает Тарас Климченко, в перспективе количество электромобилей в нашей стране будет ежегодно увеличиваться на несколько десятков.

И в ближайшее время планируется поставка электрозарядных станций во все регионы Беларуси. Пока же заказчики новшества – крупные минские банки и торговые центры, плюс приходят запросы из разных регионов России.

До конца года на предприятии планируют выпустить около десяти станций, в 2018 году – примерно сотню.

При этом в следующем году на ОАО «Витязь» намереваются начать выпускать электрозарядные станции быстрого типа. Время зарядки электромобилей на них составляет около тридцати минут, однако они сложнее в изготовлении и дороже по стоимости. Цена одной такой станции – около 20 тыс. долларов.