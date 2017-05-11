Стало известно, когда минчанам начнут отключать горячую воду 8 11.05.2017, 11:42

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Сроки начала планового отключения горячей воды у жителей Минска скорректированы из-за непогоды.

Об этом сообщил «Минск-Новости» начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.

Напомним, отключать горячую воду у минчан должны были начать 10 мая. Однако из-за холодной погоды открытие сезона тазиков решили отодвинуть.

— Если погода позволит, отключать горячую начнем в понедельник, 15 мая. В этом случае график отключений практически не изменится, — сказал Д. Плашков.

По его словам, если погодные условия останутся неблагоприятными, график отключений горячей воды нужно будет скорректировать и тех потребителей, у которых отключать горячую воду должны были с 10 мая, придется «передвинуть» на сентябрь.