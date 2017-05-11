Залезший в пакет любопытный кот стал звездой сети 11.05.2017, 11:58

Хозяин шепотом приказал питомцу: «Лезь в пакет».

Белый кот по кличке Бадди на видео, которое выложил на своем канале в YouTube Алэсдэйр Мартин, попытался забраться в пластиковый пакет, лежащий на столе, сообщает segodnya.ua.

Хозяин шепотом приказывает питомцу: «Лезь в пакет». Хотя, судя по видео, коту и не нужны были приказы. Питомец упорно двигался внутрь пакета и скоро с грохотом упал со стола. Поскольку его голова запуталась в ручке, кот вообще не понимая, что происходит и начал безумно носиться по дому.

В конце концов Алэсдэйру удалось догнать своего питомца и освободить его из пакета.