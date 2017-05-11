«Не дадим улицам затихнуть!» 2 11.05.2017, 12:21

Фото: Reuters

Протестующие в Венесуэле красноречиво продемонстрировали свое отношение к диктатору Мадуро.

В Венесуэле уже полтора месяца почти каждый день тысячи людей выходят на улицы Каракаса и других городов, требуя отставки президента Николаса Мадуро. Число погибших в столкновениях с полицией приблизилось к 40, сообщает reuters.com (перевод – tut.by).

Николаса Мадуро обвиняют в узурпации власти и возлагают на него ответственность за экономический и политический кризис в стране.

«Я вышел сюда, потому что Венесуэле немедленно нужно новое правительство. Статья 333 нашей конституции гласит, что мы имеем право на гражданское неповиновение. Никто не может отмахиваться от конституции, даже так называемый президент. Вот поэтому я в свои 73 года участвую в протесте», — говорит один из участников акции.

Полиция разгоняет протестующих водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. Демонстранты вооружаются противогазами, самодельными щитами, готовят снаряды. В среду они принесли банки с фекалиями — это знак их отношения к президенту.

Фото: Reuters

«Они так много забрали у нас, что теперь забрали и страх. Мы больше не боимся выходить на улицы. Мне 62, и я здесь. Возраст меня не остановит. Они убили так много наших детей, что нам приходится это делать. Перед угрозой репрессий, смерти, бомб. На улицы. Не дадим улицам затихнуть», — настроена решительно участница акции.

Число жертв кровопролития на улицах Каракаса достигло за полтора месяца 39 — среди них как противники, так и сторонники президента Мадуро, сотрудники правоохранительных органов и просто случайные прохожие. За минувшие недели полиция задержала около 2000 человек.

Лидеры соседних стран призывали Мадуро уважать свободу демонстраций

и не применять насилие к их участникам.

Со своей стороны, президент Венесуэлы 17 апреля заявил, что намерен увеличить численность вооруженных народных дружин со 100 тысяч до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

Так называемая Боливарианская народная милиция была создана бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом для помощи Вооруженным силам «в защите социалистической революции от внешних и внутренних врагов». Чавес планировал довести численность вооруженных дружин до 1 млн человек.

Глава государства обвиняет оппозицию в попытке государственного переворота и отказывается покидать свой пост.