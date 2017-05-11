«Крамбамбуля» даст сольный концерт в Минске 11.05.2017, 12:51

Звезды белорусского рока отыграют первый с 2008 года концерт в столице.

31 мая в ресторане-пивоварне «Друзья» состоится сольный концерт группы «Крамбамбуля» в Минске. В рамках программы «Піраты Камсамольскага возера» прозвучат лучшие песни из всех альбомов коллектива, пишет tut.by.

— Несколько лет мы ходили по лесам. Потом перебрались на озерные острова — там нас точно никто не мог найти. Но вот один человек нашел и попросил сыграть концерт. Решили согласиться. А там будет видно, — говорится в заявлении группы, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Группа «Крамбамбуля» была основана в 2002 году, как развлекательный сайд-проект Лявона Вольского. Коллектив известен по хитам «Абсэнт», «Госці», «Турысты», «Каб мы калі каму чаго». На счету «Крамбамбулі» шесть студийных альбомов, последний из которых — «Чырвоны штраль» — вышел в 2015 году.

Состав группы: Лявон Вольский (вокал, гитара), Павел Трипуть (вокал, гитара), Павел Аракелян (вокал, саксофон), Павел Якубчик (вокал, труба), Алесь-Франтишек Мышкевич (вокал, бас-гитара), Павел Мамонов (барабаны).