Турчинов: Россия намерена проложить Сувалкский коридор 11.05.2017, 12:59

Александр Турчинов

Фото: Reuters

Цель учений «Запад-2017» - отработка нападения на Литву и Польшу.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что на учениях Запад 2017 россияне будут тренироваться прокладывать Сувалкский коридор, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши. Об этом рассказывается в большом спецпроекте liga.net, посвященном трехлетию российско-украинской войны «Война 2017».

Кремль, по мнению Турчинова, одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза.

«Это не скрывается, на это работает российская пропаганда, спецслужбы и силовики. Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, являющуюся по оценке Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация Империи невозможна, - у них явно забуксовала», - констатирует он.

По словам Турчинова, для выполнения своей цели режим в Москве применяет по отношению к соседям технологию втягивания и «жесткого подвязывания к орбите своих интересов».

«Тут и влияние на выборы, на кадровые назначения, финансовый или энергетический (газовый, нефтяной) допинг, размещение военных баз, создание военного квазисоюза (ОДКБ - Организация договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан). Ну, а в случае выхода этих государств за расставленные для них флажки в ход пойдет схема замены руководства, а в случае невозможности этого - банальная военная сила», - рассказал секретарь СНБО.

Кроме того, напоминает он, Россия не прекращает попыток усилить свое влияние на Балканах. Красноречивый пример - недавняя попытка государственного переворота в Черногории.

В Совете нацбезопасности отмечают, что агрессивная политика России просматривается в подготовке совместных учений РФ и Беларуси «Запад 2017», где будет отработка наступательных операций.

«Цель российских учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких ограничениях времени на их подготовку. В замысле учений также предполагается отработка создания Сувалкского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши», - сообщил секретарь СНБО.