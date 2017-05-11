Как жильцы девятиэтажки на Жуковского сделали дизайнерский ремонт в подъезде 11.05.2017, 13:14

Ольга и Андрей Берковы

Фото: Ольга Шукайло/tut.by

Семья дизайнеров и обычные жильцы собрали деньги и сделали свой подъезд непохожим на другие.

Дизайнеры Ольга и Андрей Берковы живут в столичной новостройке на улице Жуковского.

«Еще когда снимали жилье, заметили: если в подъезде есть хоть один активист, там будет порядок, — говорит tut.by Андрей. — Почему? Потому что этому человеку небезразлично, что творится за дверью его квартиры. И когда мы переехали сюда, поняли, что в нашем подъезде таких активистов несколько. Тогда и подумали, что надо самим брать все в руки: обошли подъезд и предложили жильцам скинуться на ремонт. Получалось где-то по 200 рублей на квартиру».

Ольга и Андрей построили квартиру в кирпичном доме, где подъезды оказались настолько типовыми, что мало чем отличались от панельной соцзастройки. Стены невнятного цвета, типичная штукатурка, деревянные двери в тамбуры — все выглядело уныло.

Так выглядит лифт-холл в другом подъезде, где жильцы оставили все как есть после сдачи дома в эксплуатацию

— Мы представляли, как можно изменить подъезд, прикинули, во сколько это обойдется, и пошли по соседям, — рассказывает Андрей. — Большая часть жильцов, к счастью, идею поддержала. Хотя были и те, кто не хотел тратиться, потому что сдает квартиру и ему все равно, как будет выглядеть подъезд, кто-то сдал деньги лишь тогда, когда увидел, что дело реально движется, ремонт идет. В итоге бюджет у нас был небольшой и почти весь ушел на лифт-холл первого этажа: там заменили две входные двери, выровняли и перекрасили стены, стену у лифта выложили плиткой «под дерево». Но цель была достигнута: при минимальных вложениях типовой подъезд стал другим.

А так — в первом подъезде, где жильцы за свой счет избавились от типичности

Впрочем, лифт-холлом дело не ограничилось. Ремонт оказался настолько заразительным, что некоторые жильцы решили сделать такой же у себя на лестничных площадках. В качестве примера Ольга приглашает подняться на 8-й этаж.

— Это зеркало мы клеили сами, — рассказывает Андрей, пока лифт поднимается вверх. — Оно «уникально» тем, что не вмещалось ни в одну машину — выручил друг на микроавтобусе.

Журналисты вышли на 8-м этаже. Тут, пусть и не в тон лифт-холла, сделан ремонт: перекрашена стена, установлена добротная алюминиевая дверь в тамбур, висят картины, стоят вазоны. Тут живет один из активистов.

— Были и такие моменты, когда людей приходилось убеждать в чем-то, менять их мировоззрение, — рассказывает Андрей. — Наш подъезд доказал: мировоззрение поддается изменениям.

За дверью Ольги и Андрея Берковых тоже приятно находиться — входная группа у лифта отремонтирована их силами. Они при этом ничего особо не выдумывали, а поддержали общее настроение лифт-холла.

— Заменили двери, одну стену перекрасили, другую — обшили ламинатом. Девятку я выпилил из фанеры и покрасил в белый цвет, — рассказывает Андрей. — Эти липовые колоды, что в углу стоят, привез из частного сектора, который снесли ради строительства метро «Ковальская Слобода». Жаль, такой зеленый район раньше был! Чтобы как-то компенсировать эту зелень, посадили вокруг дома пятьдесят сосен. Правда, для доставки деревьев снова пришлось воспользоваться микроавтобусом друга. И вот что интересно: когда люди увидели, что что-то делается, начали тоже подключаться, привозить с дачи сирень, жасмин и даже черешню.

Журналисты вышли из подъезда, чтобы посмотреть на посадки. Андрей увлеченно рассказывал о том, как везли сосны, как пришлось пересадить деревце возле детской площадки, которое зимой мешало бы детям кататься с горки на тюбингах. И видно было, что его территория — не только квартира и подъезд. В ближайших планах у жильцов — дождаться потепления и высадить в большие вазоны у подъезда петунии.