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Ветераны ЦРУ: Фотограф Лаврова мог пронести в Белый дом «жучки»

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  • 11.05.2017, 13:17
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Фото: AP

В кабинет американского президента вместе с сотрудником ТАСС могли попасть прослушивающие устройства

Присутствие фотографа российского пропагандистского государственного информагентства ТАСС в Овальном кабинете Белого дома во время встречи американского лидера Дональда Трампа с дипломатами из РФ обеспокоило ветеранов разведки США. Об этом пишет издание The Washington Post (перевод – liga.net).

По данным бывших сотрудников американской разведки, в Овальный кабинет вместе с людьми, которые не являются переговорщиками, могли проникнуть спрятанные в фото- и видеокамерах прослушивающие устройства.

Как пишет газета, экс-разведчики раскритиковали службу безопасности Белого дома после появления в интернете фото со встречи Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованных ТАСС.

Экс-замдиректора ЦРУ Дэвид Коуэн заявил, что допускать в кабинет президента США этого фотографа «было неразумно», хотя в Белом доме заявили, что он сам и его оборудование были проверены на входе.

Другие экс-разведчики также охарактеризовали доступ фотографа, как опасное нарушение режима безопасности. По их мнению, стандартные проверки посетителей Белого дома не всегда могут найти сложное шпионское устройство.

В администрации президента США, однако, сообщили, что россияне фактически обманули Белый дом, представив российского фотографа, как официального фотографа Лаврова, и не указали, что он также работает и на ТАСС. «Российская сторона не сообщила нам, что их фотограф выполняет двойную функцию», - сообщил представитель администрации.

В Белом доме удивились, когда увидели в сети снимки не только Трампа с Лавровым, но и улыбающегося президента США, жмущего руку послу РФ Сергею Кисляку.


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