Чиновники из Гродно ленятся ездить в отдаленные районы 6 11.05.2017, 13:30

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Фото: wikimapia

Гродненский облисполком в этом году не запланировал ни одной встречи с жителями Сморгонского района.

Сморгонский правозащитник Алесь Дергачев обратился с заявлением в Гродненский облисполком с тем, чтобы выяснить, почему руководство облисполкома в этом году не запланировало ни одной встречи с жителями Сморгонского района. Он получил ответ: прием граждан проводится в соответствии с законодательством, передает «Свабода».

По словам Дергачева, он обратился с заявлением в Гродненский облисполком вследствие того, что увидел на его сайте график приема граждан по месту жительства руководством облисполкома в районах области.

- Меня удивило то, что в небольшом райцентре Дятлово руководство облисполкома за год проводит прием граждан четыре раза, в Волковыске и Щучине - по три раза, в других - по два раза в год. А промышленная Сморгонь вообще не попала в график.

Получив ответ из Гродненского облисполкома на свое заявление, правозащитник был удивлен еще больше, так как ему коротко написали, что «прием граждан руководство облисполкома проводит в соответствии с утвержденным графиком и в строгом соответствии с законодательством».

- Очевидно из сложенного графику, что руководство облисполкома выбирает для встреч с гражданами только самые близкие райцентры. Щучин в 60 километрах от Гродно, так туда трижды приедут, а в Островец и Ошмяны - по разу, так как это значительно дальше.

А в Сморгонь, до которой 250 километров, вообще не заезжали. Думаю, что это обычная чиновничья лень - поставят галочку, что работа проведена, и на этом все. А, кстати, в той самой Сморгони у людей много проблем, и когда кто-то к нам приезжает, то на прием идет множество людей. Люди ждут, чтобы кто-то приехал и помог решить все их проблемы. Но, видите ли, у начальства свои прерогативы...

В отделе работы с обращениями граждан и юридических лиц Гродненского облисполкома получить объяснение чиновников на обращение Дергачева не удалось. Главная специалист отдела, представившаяся как Ирина, сказала журналистам, что сама не уполномочена отвечать на подобные вопросы, а начальник отдела, мол, на заседании исполкома и будет только вечером.