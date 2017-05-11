БАЖ призывала силовиков озвучить информацию о ходе «дела патриотов» 7 11.05.2017, 13:37

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Замалчивание информации о ходе расследования противоречит всем юридическим нормам.

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» обратилась в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и КГБ с требованием организовать пресс-конференцию для представителей всего спектра средств массовой информации и предоставить официальную информацию о ходе расследования уголовных дел, получивших широкий общественный резонанс (так называемого дела «Белого легиона» и «дела патриотов»), пишет baj.by.

Cайт Charter97.org публикует полный текст обращения:

Председателю Следственного комитета Республики Беларусь

Носкевичу И. Д.

Председателю Комитета государственной безопасности Республики Беларусь

Вакульчику В. П.

Генеральному прокурору Республики Беларусь

Конюку А. В.

Обращение

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» обращается к вам с призывом организовать пресс-конференцию для представителей всего спектра средств массовой информации Республики Беларусь и предоставить официальную информацию о ходе расследования уголовных дел, получивших широкий общественный резонанс (так называемого дела «Белого легиона» и «дела патриотов»).

Этим резонансным делам были посвящены материалы некоторых государственных СМИ (телеканалы «Беларусь 1», СТВ, ОНТ, газета «СБ Беларусь сегодня» и др.), Основанные, как утверждалось в них, на информации следствия. При этом, как правило, не назывались ни авторы этих материалов, ни должностные лица, которые подали сведения по уголовным делам, а сами материалы выглядели зачастую субъективными и односторонними.

Между тем, предоставление сведений по резонансным уголовным делам должно быть направлено на получение гражданами от государственных органов полной, достоверной и своевременной информации, а не ее субъективной интерпретации анонимными авторами (п. 1 Положения о порядке предоставления сведений по уголовным делам, связанным с преступлениями, получивших широкий общественный резонанс, и преступлениями, которые подрывают авторитет государственной власти, для освещения в средствах массовой информации, утвержденного постановлением Генеральной прокуратуры республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь 01.10.2008 № 59/4/283/49/52).

Сведения предоставляются в том объеме, в котором не затрагивают прав и законных интересов участников уголовного процесса, третьих лиц, которые не нарушают тайны следствия, прав и интересов других лиц, государства (п. 27 Положения). Недопустимо предоставление на стадии досудебного производства в СМИ материалов уголовного дела, имеющих доказательное значение и подлежащих оценке в суде (п. 29 Положения).

На наш взгляд, информация, распространяемая рядом государственных СМИ по указанным выше резонансным делам со ссылками на источники в органах следствия не соответствует этим требованиям Положения и нарушает равенство средств массовой информации, а также право граждан на получение достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов.

В связи с изложенным просим:

1) В скором времени организовать пресс-конференцию (брифинг, встречу с журналистами) с участием представителей всего спектра средств массовой информации Республики Беларусь, на которой представится официальная информацию о ходе расследования этих уголовных дел.

2) В будущем при расследовании резонансных дел обеспечивать равный доступ к значимой информации средствам массовой информации всех форм собственности, обеспечивая тем самым принцип равенства СМИ и прозрачность деятельности государственных органов.

Председатель ОО «БАЖ» Андрей Бастунец