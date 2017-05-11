Виленское барокко и католическое прошлое витебских храмов 2 11.05.2017, 13:52

Шесть знаковых мест в городе над Двиной, которые не дают забыть историю.

Историческую прогулку по улицам родного города провело издание «Витебский курьер».

Свято-Покровский кафедральный собор (собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы)

Свято-Покровский собор Витебска

Фото: Владимир Борков

Величественный собор построен в 1814 году как костёл католического монастыря. Однако уже в 1847 году монастырь был закрыт, и собор передан в православное ведомство. Его архитектура несколько перестраивается в 1858 году для соответствия православному собору, но западный фасад со строгим ориентированием «восток-запад» и симметричными колокольнями напоминает о его католическом прошлом.

Сейчас собор имеет трехчастный тип. Это тип православного храма, для которого характерно наличие 3-х элементов:

Колокольня

Трапезная

Храм (основной объем)

Примерно до XVIII века рядом с храмом часто строили трапезную (столовую) и колокольню. Три эти здания стояли отдельно друг от друга, но какой-то светлой голове пришла идея их объединить. Плоды этого синтеза мы видим и в архитектурном типе Покровского собора, и тысяч других православных храмов.

Фото: Владимир Борков

На фасаде собора выполнен ряд настенных росписей, существенно украшающих фасад. По центру (сверху вниз) изображены Святая Троица и Покров Богородицы. Справа видим Успение и несомую ангелами икону Божией Матери «Владимирская» с предстоящими пред ней святыми Петром и Февронией Муромскими (православными покровителями семьи, любви и верности). Слева выполнен сюжет Рождества Богородицы, а ниже – Распятие с предстоящими Богоматерью и апостолом Иоанном Богословом. Ближе к входу справа и слева лицом к нему стоят архангелы Михаил и Гавриил, будто приветствуя прихожан и приглашая на молитву тех, кто в храм еще не вхож.

В 1986 году было принято решение о реконструкции Свято-Покровского храма. И вот уже на Престольный праздник Покрова 14 октября 1990 года в Свято-Покровском кафедральном соборе состоялось первое богослужение.

Свято-Покровский кафедральный собор как историко-культурная ценность Витебска находится под охраной государства.

Успенский собор (собор в честь Успения Пресвятой Богородицы)

Его история схожа с Покровским: в 1743—1777 годах Успенка строилась как католический храм и стала православной с 1799 года. Самое интересное в том, что Успенский собор был взорван в связи атеистической пропагандой и разрушен до основания в 1936 году.

Успенский собор до разрушения

Открытка: upload.wikimedia.org

А тот собор, который мы видим ныне, есть полностью воссозданный по его прежнему образцу в начале XXI века.

Фото: Владимир Борков

Как и история, архитектура этого храма схожа с Покровским собором: квадратные симметричные башни колокольни и трехчастный тип всего собора. Правда, башни колокольни выглядят как трёхъярусные, да и стиль Успенского совсем иной. Это самое настоящее виленское барокко – и не где-нибудь в Литве, а в Витебске на Успенской горке! В соборе видны высокий объем, членение как по горизонтали, так и по вертикали. Окна расположены в 2 яруса, символизируя небесное заступничество и духовные старания земных жителей и под сводами одного храма.

7 очень интересных фактов про Успенский храм и место, на котором он размещается, можно прочитать здесь.

Храм Воскрешения Христова на Рыночной площади (Воскресенская (рынковая) церковь)

Фото: Владимир Борковa

Как видно, советский «Воланд» хорошенько прошёлся с кощунственными подрывами церквей по Витебску. Храм с тем же названием, построенный в 1772 году на этом месте, был разрушен в 1936 году. Согласно официальной причине, храм «мешал движению городского транспорта». Ныне же существующий объект построен в 2009 году по образцу церкви XVIII века. И вот Рынковая церковь стоит и никому не мешает!

Как и Успенский собор, храм Воскрешения Христова является образцом виленского барокко. По некоторым данным, архитектором красавца-храма стал Иоганн Криштоф Глаубиц, умело спроектировавший также и Софийский собор в Полоцке.

В наше время храм обновили в изначальном барочном виде.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы

Фото: Владимир Борковa

Сообщается, что этот храм построен в XI-XII веках на территории бывшего нижнего витебского замка. Вполне вероятно, что церковь его византийские зодчие, о чем свидетельствует кладка храма. В ней видно чередование тесаных блоков известняка с прослойками плинфы (большой плоский кирпич).

Особенность этого храма – членение его по длине на почти равные отрезки, благодаря чему в среднем нефе образовался квадратный план.

Во время Великой Отечественной войны здание было сильно повреждено, но из-под позднейших наслоений открылись фрагменты древних фресок. Они были окончательно уничтожены в 1961 году во время неудавшейся попытки коммунистов взорвать церковь. Уничтожены были только своды, а стены устояли. В 1993-1998 годах храм был восстановлен.

С древности Благовещенская церковь являлась одной из первых и потому главной и наиболее почитаемой. Жители Витебска, покидавшие город, в этом храме брали благословение в дорогу, а возвращаясь, в нем благодарили Богородицу за помощь в путешествии.

В последние десятилетия в нашем городе активно велась работа по восстановлению значимых для города храмов. Например, мы писали об утраченных в послевоенные годы православных церквях, о костелах, которые когда-то украшали наш город, и каменных синагогах, не сохранившихся до наших дней.

И еще один Успенский храм

Фото: Владимир Борковa

Этот памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля, созданный в 1858 году с помощью простой кирпичной кладки. Восьмигранный барабан храма – деревянный, над которым возвышается купол луковичной формы.

Успенская церковь Витебска

Фото: Владимир Борков

Интересен фасад Успенки. Он трёхосевой, в нём выполнены прямоугольный дверной проём по центру и прямоугольные оконные проёмы в 2 яруса по бокам. Боковые фасады, расчленённые крупными лопатками на 3 прясла, увенчаны профилированным карнизом и разделены на два яруса прямоугольными оконными проёмами.

10 интересных фактов про Успенскую церковь в Витебске можно прочитать здесь.

Храм в честь благоверного князя Александра Невского

Фото: Владимир Борковa

Храм построен всего за 3 года – с 1992 по 1995. Пожалуй, церковь является уникальной и самобытной в архитектуре Витебска, поскольку построена в традициях деревянного зодчества.

В архитектурном плане основной объем храма перекрыт двускатной кровлей, сходящейся острым клином кверху. Над кровлей возвышается шестигранный шатер, который покоится на низком шестиграннике, опирающемся на невысокий четверик. Над шатром храма видим тонкий барабан и купол луковичной формы. Глава купола традиционно венчается крестом.

Интересно особенностью можно назвать способ кладки брёвен этого храма – встык, в противовес более распространённому способу «в обло».

Храм в честь преподобной Ефросинии Полоцкой

Фото: Владимир Борковa

Основная отличительная черта церкви кроется в наличии двух ярусов, двух этажей. На нижнем ярусе построена церковь в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. А на втором этаже находится главный храм Ефросинии Полоцкой. Кстати, в православии принято считать, что каждый из двух ярусов церкви несет свой символ и свое предназначение. Нижний этаж – символ земной церкви, а верхний символизирует храм торжественный, святой и небесный.