Лукашенко: Некоторые писаки в Москве пишут, что я слишком эмоционален 64 11.05.2017, 13:42

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На встрече с губернатором Ростовской области РФ диктатор пожаловался, что ему мешают торговать.

Соответствующие заявления Лукашенко сделал сегодня на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым, передает корреспондент БелТА.

«Когда вы слышите мою резкую реакцию в этом плане, это не потому, как некоторые писаки в Москве пишут, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить», - заявил диктатор.

Он отметил, что, если в России не нужны определенные объемы белорусской продукции, об этом надо прямо сказать и тогда она будет перенаправлена на рынки других стран и регионов.

Вместе с тем Лукашенко констатировал, что потребность в белорусском продовольствии на российском рынке есть. «Ну, тогда не мешайте торговать. А если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать. Потому что у нас свободный рынок. Не я инициатор этой рыночной экономики. Это пришло из России. И мы вынуждены подстраиваться под эту экономику», - сказал диктатор.

По словам Лукашенко, Беларусь в целом очень активно работает с Россией по поставкам сельхозпродукции и продовольственных товаров, установлены прямые связи с сетями.

«Проблемы бывают иногда. В основном они искусственно создавались. Потому что когда мы с Президентом России встретились, так по-мужски договорились - давайте все-таки на эту проблему посмотрим под углом зрения Александра Сурикова (посол России в Беларуси. – ред.). А он правильно говорит: если мы хотим что-то тут преодолеть, давайте вместе будем смотреть на все, что движется через границу. И, когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Она просто исчезла. Дай бог, чтобы навсегда», - отметил белорусский правитель.

«Пока такой драки нет. Приезжали специалисты из России. От того же Данкверта. Побывали на наших предприятиях», - констатировал Лукашенко.

Он также отметил «очень высокий уровень» белорусских предприятий по переработке сельхозпродукции. «Вы даже если в Европе поедете на подобные предприятия - половину таких найдете. Остальные будут гораздо ниже уровнем. Поэтому к нам претензий не надо предъявлять. И вы должны понимать, почему я в том числе так остро на это реагирую, - сказал Лукашенко. - Когда было нам очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания, мы тогда по два-три рубля откладывали и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете, по каким причинам), что у нас продукты питания не те, то это уж слишком».