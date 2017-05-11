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Россельхознадзор забраковал 40 тонн шкур из Беларуси

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  • 11.05.2017, 14:20
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Ведомство вернуло шкуры крупного рогатого скота из-за несоответствия документов.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали партию мокросоленых шкур крупного рогатого скота производства ЧП «Оптзаготпром» (Беларусь), сообщает пресс-служба ведомства.

Груз общим весом 40 тонн, следовавший в Краснодарский край, был задержан в брянском пункте принятия уведомлений «Красный камень». Шкуры перевозились в двух автомашинах. Груз сопровождался сертификатами белорусской государственной ветеринарной службы.

Однако инспекторы управления Россельхознадзора установили, что на шкурах имеются нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а сертификаты заполнены некорректно и не содержат всей необходимой информации.

Кроме того, «наименование производителя в ветеринарных документах и в международных товарно-транспортных накладных не соответствует наименованию, указанному в реестре предприятий Евразийского экономического союза».


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